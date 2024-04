Además de Susana Zabaleta, qué otros famosos se arrepintieron de apoyar a AMLO

Algunos ex simpatizantes de AMLO han demostrado su descontento con la gestión del morenista (Foto: Instagram)

En las últimas horas ha circulado ampliamente un video donde la actriz y cantante Susana Zabaleta aparece en entrevista con el periodista Carlos Alazraki, frente a quien critica al gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La cantante, quien es una de las artistas más destacadas del país, fue entrevistada por el medio Atypical TEVE -conocido por su clara oposición al régimen de AMLO- donde se dijo “embaucada” por las promesas del político tabasqueño antes de llegar al poder.

En la entrevista realizada recientemente, la actriz de Sexo, pudor y lágrimas reconoció el esfuerzo que hizo el mandatario para ganar las elecciones en 2018 y dijo entender las razones por las que la mayor parte de la ciudadanía votó por él.

“Nuestra vida no empezó con López Obrador, tenemos una historia de vida, entiendo por qué ganó López Obrador y lo palomeo, pero es que dices: “¿Cómo es posible?”, pues porque estábamos hasta la madre de los priistas y luego los panistas”, dijo en la entrevista.

La actriz y cantante dijo entender por qué López Obrador ganó las elecciones del 2018. Crédito: Twitter Atypical TE VE

La cantante soprano narró que en su momento celebró las propuestas del líder de la 4T para apoyar la cultura y las artes en el país, sin embargo ese fue el rubro por el que se sintió decepcionada.

“Sí conocía a López Obrador, diciendo: “Hola, ¿Cómo están?”, recorriendo nuestro país, partiéndose la madre porque el señor sí se partió la madre (...) Si no fue de gratis, a mí me embaucó con el rollo de ‘todo va a estar increíble, vamos a ayudar a los pobres, ya no va a haber pobreza, el arte va a cambiar’, yo todavía dije: ‘Wow, por fin alguien se va a fijar en el arte’. Nos hicieron así, ay, yo sí sentí así”, dijo mientras simulaba un golpe en la cabeza.

Pero el caso de Zabaleta no es único, pues en el medio artístico nacional algunas figuras también han dado a conocer su descontento con la administración de AMLO. Es así que algunos de quienes en su momento apoyaron la candidatura y el proyecto de nación del ejecutivo, hoy en día se han mostrado como sus opositores.

Usuarios de Twitter recordaron la entrevista en la que Susana Zabaleta apoyó a AMLO. Crédito: Twitter @SoyElTalTony

Gael García Bernal indignado por las matanzas e injusticias

El actor de cine y ganador de un Globo de Oro Gael García Bernal se dijo cepecionado de haber votado por AMLO. Su inconformidad nació en 2019 con la desaparición de los apoyos a la cultura y el cine a través de fondos federales.

Ese mismo año, indignado por la matanza por la familia Le Barón en Sonora, escribió en Twitter: “Si no cambia el gobierno y López Obrador de narrativa para asumir sus responsabilidades, ¿para qué votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. Que se vuelva su mantra y su objetivo. Dan ganas de clausurar el país a cada rato. Qué tristeza. Cada feminicidio, cada asesinato, cada injusticia en contra de niños y viejos. Terrible lo que sucedió ayer. Lo que sucede diario. Qué tristeza”.

Gael se pronunció en 2019 por el recorte de fondos federales a la cultura y las artes (Fotos: Archivo)

Lalo España y sus descalificativos a AMLO

En el caso del comediante Lalo España, han sido constantes sus reclamos al gobierno por la situación en temas de medicamentos, seguridad y crecimiento económico.

“¿Cómo hacerles ver que yo voté por un tipo imbécil, engreído, soberbio, cerrado, inepto, corrupto? Y que estoy arrepentidísimo. Inexplicablemente hay seres aferrados a defenderlo a pesar de tantas corrupciones, la falta de medicamentos para niños con cáncer”, se le oye decir en un video al actor de la serie Vecinos, quien es activo en redes y defiende su postura a la fecha.

El comediante mexicano lanzó sus críticas en contra de AMLO y sus simpatizantes a través de su cuenta oficial de Twitter (Foto: Twitter/ @laloespana)

Paty Navidad le dio la espalda tras 15 años de “lopezobradorismo”

La actriz Paty Navidad decidió retirarle su apoyo a AMLO pese a ser una de sus más fervientes simpatizantes cuando el político se encontraba en campaña.

En un mensaje difundido en sus redes, Navidad, quien por quince años se declaró ‘lopezobradorista’, dijo que decidió no apoyar más al movimiento de AMLO pues sus “convicciones” no coinciden con las acciones del gobierno, quien en ocasiones “está haciendo lo contrario a lo que se dijo durante la campaña”.

Sin embargo aclaró no arrepentirse de su voto por el mandatario. “Estimado señor Noroña, no me arrepiento de haber apoyado y votado por AMLO, lo hice con total convicción, ya que coincidíamos, las cosas No se han hecho como dijo, ha habido errores muy graves, dejé de coincidir y con la misma convicción lo expreso. Mi prioridad es México”, escribió en X.

Paty Navidad "dejó de coincidir" con el mandatario (Foto: Recorte)

Natalia Laforucade en defensa de la selva

Por su parte, en 2019 Natalia Lafourcade dio a conocer que votó por el morenista y así lo declaró: “Yo voté por AMLO con la esperanza de cambio, pero lo tenemos que hacer entre todos”.

Sin embargo, en 2022 fue parte de la campaña “Sélvame del tren”, en la que participó junto a figuras como Rubén Albarrán de Café Tacvba, Bárbara Mori, Eugenio Derbez, Saúl Hernández de Caifanes, Kate del Castillo, Regina Blandón, entre otros, donde pronunciaron su rechazo contra el cambio de ruta del tramo cinco del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum.

Tras la difusión del video, AMLO manifestó que los famosos que forman parte de la campaña podrían haber sido financiados por el empresario Claudio X. González, presidente de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y un férreo opositor a la llamada 4T.

“Es una campaña en contra porque son muy conservadores, son fifís...Existe también la deshonestidad en artistas, científicos, intelectuales, y es normal, a estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país. Son adversarios nuestros y algunos muy desinformados, claramente estaban leyendo”, expresó entonces.

A través de la cuenta de Twitter de Sélvame del Tren (@selvamedeltren) artístas se pronunciaron en contra de la quinta sección del Tren Maya.

Tras las especulaciones del presidente, el músico Gastón Lafourcade lanzó un comunicado en video donde respalda la obra impulsada por el gobierno federal y arremete en contra de las celebridades que aparecen en el video “Sélvame del tren”, donde también aparece su hija, Natalia Lafourcade.

“Me veo obligado a explicar algunas cosas ante los comentarios de un grupo de personas relacionadas con los medios y la televisión, que se han esgrimido como expertos en la ecología y el ambientalismo, y cuyas afirmaciones denotan un absoluto desconocimiento”, expresó el también artesano.

Tras ello fue su hija quien refrendó su rechazo a la construcción de la obra y dejó claro que nadie le brindó un pago para externar su opinión.

La música aseguró que nadie la instó ni financió para mostrar su rechazo al tren maya de AMLO (Foto: Reuters)

“Es importante que sepan que nadie, ni persona física, ni compañía, ni organización política me ha pagado o motivado de ninguna manera para expresar mi opinión y preocupación ante este tema”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Insistiendo que no estoy a favor ni en contra de ningún actor político, ni mucho menos de alguna agrupación política. Soy una persona preocupada por la naturaleza y por mi gente, mis hermanos y hermanas en México a quienes amo”, puntualizó.