Ceci Flores denuncia haber recibido amenazas tras asistir al primer debate presidencial: “Yo no soy la enemiga”

Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció que en la última semana ha recibido amenazas, criticas e insultos a través de sus redes sociales, a raíz de que asistió al primer debate entre los tres candidatos presidenciales: Claudia Sheinbaum, de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM); Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN y PRD); y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), que se realizó el 7 de abril pasado.

En su cuenta de X, antes Twitter, la activista sonorense acusó que las amenazas se generaron a raíz de que al final del evento reprochó ante medios de comunicación y directamente a los aspirantes presidenciales, que durante el debate no se habló sobre las desapariciones en México.

Argumentó que como madre buscadora “tocará todas las puertas posibles” para encontrar a sus hijos e hizo un llamado a que si alguien se ofendió con sus declaraciones, esa persona empatice con su situación, afirmando que ella no es la enemiga y que “todos somos un poco víctimas.

“He sido víctima de ataques desde que me atreví a reclamar de frente a la candidata de Morena que no tocaba el tema de los desaparecidos. Esto fue después de un debate entre aspirantes a la presidencia. Una madre que busca, tocará todas las puertas que le sean posibles, por amor.

“Sin cansancio sin importar rasgarse la piel y uñas, porque se trata de nuestros hijos. Si una puerta o ventana se abre, vamos a aprovecharla porque lo que vemos es esperanza, es esa posibilidad de volver a arropar a los nuestros. Mis acciones, son guiadas por la desesperación y el amor. Si ofendí a alguien, les pido que lo vean desde los zapatos de una madre que hará lo necesario para encontrar a sus hijos. No me ataquen, yo no soy la enemiga, todos somos un poco víctimas”, escribió en la red social.

En la misma publicación, Flores Armenta también acusó que durante el debate presidencial fue ignorada, junto con las demás víctimas que asistieron como invitadas de Xóchitl Gálvez, por el equipo de Claudia Sheinbaum, al que señaló de ser burocrático para reunirse con ella.

“Para todas las personas que se han dado a la gran tarea de empezarme a criticar a perseguirme en mis redes, a estarme difamando y a estar, se puede decir insultando, por lo que pasó en el debate y que en ningún momento se tocó el tema de los desaparecidos, que lamentablemente estando con los tres candidatos dentro del INE y que las personas de Claudia Sheinbaum me dieron la espalda cuando me tuvieron enfrente, que cuatro víctimas estuvimos en ese lugar, no fueron para dignarse a saludarnos, nos dieron la espalda, nos hicieron caras, como si nosotros estorbáramos en ese lugar.

“Cuando terminó el evento y estaban afuera, les dije que estábamos muy indignadas las madres buscadoras porque no se había tocado el tema de los desaparecidos y de las madres desaparecidas, de las que les han quitado la vida de los huérfanos, que no habían tocado para nada el tema de los desaparecidos y que no estábamos a favor de Claudia Sheinbaum que se ha portado tan arrogante, tan apática, tan insensible, tan burocrática, igual que el presidente”, dijo en la grabación.

Finalmente, afirmó que la única candidata que ha hablado sobre los desaparecidos es Xóchitl Gálvez y reiteró su llamado a empatizar con la búsqueda de personas y apoyo a los huérfanos.

“Igual que la otra persona y la única que ha tocado el tema de los desaparecidos es Xóchitl, he recibido criticas he tenido persecución política, cuando lo mío no es politiquería, es necesidad de que la gente me vea y escuche el tema de los desaparecidos y los huérfanos un tema tan doloroso que nadie quiere tocar, pero lo de nosotros no es politiquería es necesidad y espero que entiendan esta palabra: la necesidad que tenemos de ver a nuestros hijos. Pónganse por un segundo en nuestro lugar, qué harían si tuvieran dos hijos desaparecidos o cinco como otras compañeras, no lucharían contra todo y contra todos por que alguien voltee a ver su tema y los ayude a buscarlos? lo único que queremos a nuestros hijos de vuelta a casa”, agregó.