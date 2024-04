Productora acusa a Televisa de ‘plagio’; asegura que ‘Juego de Voces’ es su idea: “Se aprovechan”

El programa se estrenó una semana antes en Estados Unidos, por lo que en redes sociales circulan varias filtraciones. (Instagram: @angelicavaleoriginal)

El próximo domingo 14 de abril se estrenará ‘Juego de Voces’, un reality show de Televisa-Univision que promete reunir las familias mexicanas frente a la televisión por su gran elenco y dinámicas. Y es que por primera vez ambas televisoras lograron reunir a famosos cantantes con sus hijos que heredaron su talento vocal en un mismo escenario.

El programa consiste en una competencia interpretativa entre dos equipos: Los Consolidados está conformado por Manuel Mijares, Alicia Villarreal, Eduardo Capetillo, Isabel Lascuráin y Erik Rubín; Los Herederos está integrado por Lucerito Mijares, Melanie Carmona, Eduardo Capetillo Jr., Joss Álvarez y Mía Rubín, todos hijos de los cantantes antes mencionados.

La conducción correrá a cargo de Angélica Vale y Ricardo Margalef, mientras que la madrina de lujo será Gloria Trevi junto a sus hijos Ángel Gabriel y Miguel Armando.

¿Juego de Voces es plagio?

La productora Susana Rodríguez Cervantes recurrió a su cuenta de Facebook para acusar a Televisa-Univision de plagio, pues asegura que el concepto de ‘juego de Voces’ es su idea.

“Llevo más de 30 años haciendo televisión y como comunicadora (...) En el 2023 yo me puse a analizar la programación de Televisa y me di cuenta que les hacía falta un reality musical emotivo, es así que se me viene a la mente crear este programa donde hijos de padres cantantes famosos se enfrentaban en competencias de diversa índole, de habilidades, y no daban a conocer muchos aspectos de su vida”, comenzó.

De acuerdo con la información que compartió la creadora de contenido, fue en mayo de 2023 cuando solicitó una cita con una ejecutiva de Televisa, a quien identificó como Mariana Vargas, para presentar su idea: ‘De la misma madera. El ADN de las estrellas’. Ésta consistía en un programa de competencia entre 12 famosos cantantes y sus hijos también intérpretes.

La escritora asegura que tiene su programa registrado. Facebook: Susana Cervantes Interiorista

Mariana Vargas habría quedado encantada con la idea y aseguró que la presentaría ante otros ejecutivos. Todo iba por buen camino hasta que Susana Rodríguez recibió un desalentador correo.

“Un mes después recibo un correo donde me dicen que el programa está muy bueno, pero que por ahora no podían realizarlo (...) Unos meses después de que yo lo presenté ya lo tenía en su programación y de qué se trata ese programa... de lo mismo, de hijos y padres cantantes famosos que cuentan historias”, contó la productora.

Sin embargo, meses después Susana se encontró con el primer promocional de ‘Juego de Voces’ y percibió varias coincidencias con su programa que quedó archivado.

Primeras imágenes del programa. (TikTok // Univision)

“Se aprovechan de que hay muchas lagunas legales y que pueden agarrar tus fortalezas de alguna idea, de algún proyecto, le dan la vuelta y vámonos, listo, pero dónde quedan tus horas de trabajo, tu entrega, tu pasión, tu experiencia porque una idea vale al presentarla en el momento justo y que responde a la necesidad de alguien”, mencionó.

Tras lo sucedido, mandó una carta a Emilio Azcárraga (dueño de Televisa) para exponer su caso, así como a otros ejecutivos de la misma empresa y Univision, pero no recibió respuestas.

La productora explicó que rompió el silencio sobre lo sucedido por que no le parece justo que empresas como estas se aprovechen de ‘vacíos legales’ para tomar ideas y adjudicárselas como suyas. Asimismo, aclaró que no busca una compensación económica por lo sucedido.

“Que triste que pasen estas cosas porque legalmente ellos pueden darle la vuelta, pero moralmente no. Mariana Vargas sabe que nadie le presentó un programa donde participaran hijos y padres cantantes famosos en una competencia”, d,ijo.

“A televisa sí la quiero y la quiero mucho porque ahí hice una larga carrera, pero no me da la gana quedarme callada”.

Finalmente, aseguró que tiene registrado su programa ante las instancias correspondientes.