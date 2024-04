Escolta acusa a ‘Fofo Márquez’ de golpearlo en una fiesta: “Yo gané el juicio moral”

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

El influencer Rodolfo ‘Fofo’ Márquez se encuentra en el ojo del huracán luego de que fuera vinculado a proceso por tentativa de feminicidio. Pero no es la única controversia en la que se ha visto implicado. Ahora se dio a conocer que, previo a estos hechos, el creador de contenido agredió físicamente a un escolta de seguridad quien perdió uno de sus ojos por los golpes recibidos.

En la tarde del 10 de abril se dio a conocer que una jueza de control del Poder Judicial del Estado de México dictó auto de vinculación a proceso en contra de Rodolfo. Esto debido a que el pasado 22 de febrero golpeó a una mujer en el municipio de Naucalpan.

El mismo día en que fue procesado, la tiktoker @lalobadejalisco compartió una entrevista en sus redes sociales con un hombre que asegura haber tenido un altercado violento con el influencer.

El entrevistado se identificó como Sebastián Castillo, quien se desempeñaba como escolta de seguridad en el estado de Jalisco. Relató que en una ocasión se encontró a Fofo Márquez en una fiesta y, por no permitirle el acceso, fue golpeado en repetidas ocasiones.

Sebastián Castillo perdió su ojo izquierdo luego de que el influence lo golpeara junto a otros dos sujetos Crédito: TikTok@lalobadejalisco

Castillo no dio a conocer la fecha y el lugar donde ocurrieron los hechos, pero de acuerdo con su testimonio, sucedió antes de la muerte del empresario Rodolfo Márquez, padre del influencer que falleció en noviembre de 2022 a causa de cáncer de pulmón.

“Yo resguardaba una casa donde se realizaba una fiesta. Yo era la seguridad de esa familia. A mí se me dio la orden de que no entrara ninguna persona que no estuviera en la lista”, comentó Sebastián Castillo sobre lo sucedido.

Ese día transcurría con normalidad, hasta que llegó Fofo Márquez —a quien desconocía en ese entonces— junto a dos sujetos e intentaron ingresar a la fiesta, aunque sus nombres no figuraban en la lista de invitados.

“Llegaron estas personas a quererse meter a la fiesta. Yo les digo que no están en la lista, que hablen con algún familiar o alguien de la casa para que salgan y me digan si pueden ingresar o no”, recuerda el ex escolta.

Sebastián Castillo interpuso una denuncia por la agresión, pero no ha recibido ningún pago (Foto: Instagram@laloba_dejalisco)

El influencer y sus acompañantes se dirigieron a la zona del estacionamiento e intentaron brincarse la barda para colarse a la reunión. Sin embargo, Castillo se percató de estas acciones y se acercó a ellos para advertirles una vez más que no tenían permiso de ingresar al inmueble. De acuerdo con Castillo, eso fue lo que detonó la agresión.

“Fueron tres personas las que me agredieron. Me ponen toques en la garganta, me dan un puñetazo con un metal que se conoce como ‘boxer’ y me empiezan a golpear entre los tres. Mi compañero fue rápido a auxiliarme y me jaló”, acusó.

Agregó que Fofo Márquez y sus dos acompañantes fueron subidos a una patrulla luego de la agresión. Aunque iban a ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes, el padre del influencer llegó al lugar de los hechos, se entrevistó con los policías y se llevó a su hijo.

“Estaban en la patrulla los tres, pero al Ministerio Público sólo llegó uno”, aseveró el escolta, quien perdió su ojo izquierdo por los golpes recibidos. Si bien en su momento interpuso una denuncia, asegura que no ha recibido ninguna indemnización hasta el momento.

“No me pagaron, le dieron carpetazo. No sé si dieron dinero. Se supone que yo gané el juicio moral, pero no me han dado nada”, acusó. Debido a las secuelas que se le presentaron, Castillo ya no se desempeña como escolta y actualmente busca la manera de mantener a su esposa e hija.