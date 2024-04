Hospitalizan a ‘Zopi’, miembro de Los Rastrillos diagnosticado con cáncer; el grupo pide donaciones

Gerardo Pimentel 'Zopi' se sometió a un trasplante de médula ósea en 2023. Casi 12 meses después, el cáncer metástasis. Foto: Los Rastrillos, Facebook.

Celebridades del rock mexicano se han unido a una campaña en favor de Gerardo Pimentel ‘Zopi’, bajista y segunda voz del grupo de reggae Los Rastrillos, diagnosticado con leucemia mieloide.

A casi un año de haberse sometido a un trasplante de médula ósea, el febrero pasado el músico fue informado que el cáncer había hecho metástasis, por lo que debía iniciar un tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan).

A través de una publicación hecha en la página oficial del grupo en Facebook, el músico reveló que recibió la noticia cuando espera todo lo contrario, retomar sus actividades con la agrupación:

“El 11 de febrero de este año me llamaron del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) para decirme que me presentara al día siguiente para darme información. Como casi se cumplía el primer aniversario de mi trasplante de médula ósea, pensé que me dirían cuando podía regresar al trabajo presencial, porque de eso veníamos hablando con el equipo médico de la Unidad de Trasplantes. Pero no había buenas noticias, sino justo lo contrario. Los últimos análisis indicaban que la leucemia mieloide había regresado, arrasando prácticamente con todo mi trasplante”, indicó.

A casi dos meses del anuncio, ‘Zopi’ ha presentado crisis de salud que han requerido hospitalización médica y han retrasado el inicio de su tratamiento, el cual implica una fuerte inversión económica:

“Después del shock inicial y asimilar las malas noticias, decidí no darme por vencido y continuar luchando porque quiero vivir. El hematólogo a cargo de mi caso me indicó empezar urgentemente un tratamiento con quimioterapias, acompañado de un nuevo medicamento que había dado buenos resultados.

Desafortunadamente, la enfermedad no me ha dado tregua. Debido a mis defensas bajas contraje influenza y luego neumonía, pero logré superarlas. Y hace diez días empecé a tener fiebres de hasta 39 grados y además he necesitado transfusiones de sangre y plaquetas”, se lee en su comunicado.

‘Zopi’ afirma que enfrenta a la enfermedad con optimismo y que cree que volverá a superarla, pero pide ayuda para cubrir los altos costos del tratamiento oncológico:

“Una vez que logre vencer este nuevo obstáculo empezaré de inmediato con mi nuevo tratamiento, que conlleva gastos en medicamentos de alto costo que no siempre están disponibles en el hospital, análisis en laboratorios particulares y cuidados especializados. Pero lamentablemente mis recursos económicos se acabaron durante el año del trasplante de médula, justo cuando debo enfrentar esta recaída”.

Celebridades de la escena rockera lanzan la campaña Fuerza Zopi

Fernando Rivera Calderón, periodista, conductor de televisión e integrante de Monocordio, y Chava Rock, leyenda del periodismo contracultural, se unieron a la campaña iniciada por los rastrillos en favor del ‘Zopi’.

“Ayuda (a) Zopi, de Los Rastrillos. Requiere un poco de nosotros. Lamentablemente, no hay buenas noticias, pero sí una muy importante, él no se da por vencido y quiere vivir. Así que a ponernos las pilas y brindarle nuestro apoyo”, escribió en Facebook, donde replicó una publicación hecha por la banda donde se incluye los datos de la cuenta bancaria donde se recibirán donativos para el músico.

¿Quién es Gerardo Pimentel ‘Zopi’?

Gerardo Pimentel Fernández, mejor conocido como ‘Zopi’, es bajista y vocalista del grupo de reggae Los Rastrillos. Se ha mantenido como miembro activo de la banda desde 1989, tiempo en el que también ha incursionado en la locución.

‘Zopi’ ha sido una piedra angular en la difusión de la cultura reggae en México a través del programa Reggaevolucion, trasmitido por la estación Reactor 105.7.

Rastrillos también conocidos como Los Rastrillos, se considera como la agrupación más representativa del movimiento reggae mexicano. A lo largo de 35 años de trayectoria han editado cuatro discos de larga duración: Revolución Latinoamericana (1992), 4 Vientos (1998), Códigos del Alma (2000), Se acabó El Reve (2005) y Luces (2013).