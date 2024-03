Así fueron los encuentros de los máximos líderes narcos Félix Gallardo y Pablo Escobar en los años 80

Los encuentros entre Félix Gallardo y Pablo Escobar (Infobae)

Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como ‘El Jefe de jefes’, fue uno de los capos mexicanos más influyentes en los años 80, por lo que llegó a hacer tratos con sus homólogos de otros países, tal es el caso del colombiano Pablo Escobar Gaviria, con quien logró una muy buena amistad.

Según relato del abogado de ‘Don Miguel’ (como le decían sus allegados para mostrar respeto), Félix Garza refiere que ambos se habrían visto en la Ciudad de México en una ocasión, pues su cliente acostumbraba viajar a la capital del país para atender algunos de sus negocios.

Por otra parte, también compartieron tiempo en Medellín, de donde era originario el líder de la organización criminal colombiana, donde establecieron una gran relación tanto de trabajo como de amistad.

La vez que Félix Gallardo quedó en la ruina (Infobae)

“‘¿Miguel Félix Gallardo conoció a Pablo Escobar?’, sí, se vieron en México y en Colombia, ‘¿En Culiacán o en donde?’, no lo refiere, pero en México en general, en Ciudad de México puede ser, porque Miguel viajaba mucho a la Ciudad de México, ‘¿y no le contó como fue ese encuentro, no le contó una anécdota?’, no realmente, ‘¿eran muy amigos o socios, nada más?’, no, tuvieron muy buena amistad, muy buena amistad, tenía gran influencia Escobar en su área y Miguel tenía influencia en la suya, y Escobar manejaba muy bien a las personas americanas, pero Miguel las manejaba más, ‘¿Y en Colombia donde se vieron, en Bogotá o en Medellín?’, en Medellín”, se lee en el libro ‘Bienvenido a Sinaloa’, de Diego Enrique Osorno.

Uno de los motivos por los que el líder del Cártel de Medellín se llevaba bien con el sinaloense, era que tenía talento para tratar a las personas de Estados Unidos, quienes eran sus principales clientes, por lo que llegó a ser un buen intermediario para la venta de la droga colombiana.

Cabe mencionar que todo estaba equilibrado, pues Escobar tenía muchas influencias en su zona, de la misma forma que Félix Gallardo, pero al estar más cerca de Norteamérica, podía servir en sus negocios con los clientes de aquel país.

Pablo Escobar y el Mónaco, el edificio en donde iniciaron las bombas - crédito Infobae

Abogado de Félix Gallardo conoció muchas de sus historias

Félix Garza reveló al periodista Diego Enrique Osorno muchos detalles en cuanto a la vida de Miguel Ángel, quien viajó por diferentes partes del mundo cuando se encontraba en libertad, además de que por muchos años intentó buscar la eterna juventud a través de un tratamiento de que tomó en Europa, pero tras su aprehensión tuvo que suspenderlo.