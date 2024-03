Xóchitl Gálvez asegura que no implementará una “guerra contra el narco” como Felipe Calderón

La precandidata a la presidencia habló sobre la Guerra contra el Narco de Calderón (X/@XochitlGalvez)

La candidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, respondió a Claudia Sheinbaum, su rival en la contienda, y aseguró que su estrategia de seguridad no quiere emular la que estableció entre 2006 y 2012 el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, mejor conocida como guerra contra el narco.

Te puede interesar: Cuáles eran los objetivos de la ‘Guerra contra el narco’ de Felipe Calderón, según Diego Enrique Osorno

Durante la conferencia Sin Miedo a la Verdad, la senadora con licencia aseguró a la candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia que no se replicará el modelo de seguridad implementado en el sexenio calderonista, puesto que su intención es fortalecer el sistema de seguridad.

Con base en lo que detalló, se debe de hacer algo con los índices de violencia que se están presentando en todo el país, ya que acusó a la actual administración federal, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de no atacar los problemas durante seis años y, por el contrario, invertir el presupuesto en obras faraónicas.

Te puede interesar: A 2 días de que arranquen las campañas presidenciales, Sheinbaum se coloca 26 puntos arriba de Xóchitl Gálvez

“No es la guerra de Calderón, lo que yo estoy proponiendo es fortalecer las policías municipales, ¿Por qué no lo hizo este gobierno? ¿Por qué no hicieron alguna propuesta similar a la que estoy haciendo, que en lugar de gastar en la refinería de Dos Bocas invertir en policías municipales, en la seguridad social de los policías, en una Guardia Nacional que investigara y que realmente detuviera delincuentes?”, refirió el lunes 4 de marzo.

Xóchitl Gálvez aseguró que no replicará la guerra contra el narco de Felipe Calderón (EFE/Felipe Gutiérrez)

Asimismo, profundizando en las acusaciones que la señalaron como una persona que iba a continuar con el legado panista, la exalcaldesa de Miguel Hidalgo reiteró que no apostará por ese modelo, pero negó que vaya a darle continuidad a lo planteado por la Cuarta Transformación.

“Yo no voy por la guerra de Calderón ni abrazos a los delincuentes de AMLO, yo voy por una propuesta inteligente, seria, que va a prever recursos para gobiernos estatales”

Conviene recordar que durante los primeros cuatro días la senadora indicó que contemplará en materia de seguridad la desmilitarización del país —eliminar a los marinos y militares de las tareas de seguridad pública—, crear una Universidad Nacional para la Seguridad; sin embargo, la propuesta que se llevó el protagonismo fue la construcción de una cárcel de máxima seguridad.

Cárcel de máxima seguridad

La aspirante presidencial presentó nuevamente su estrategia de seguridad en caso de resultar electa el próximo 2 de junio (Prensa/Xóchitl Gálvez)

Y es que la candidata a la Presidencia de la República de Fuerza y Corazón por México explicó en varías ocasiones por qué es necesaria una cárcel de alta seguridad en el país, luego de que su propuesta fue criticada en redes sociales, así como por integrantes de la Cuarta Transformación, debido a su similitud con la estrategia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Te puede interesar: Encuesta pone a Sheinbaum 17 puntos arriba de Gálvez; Álvarez Máynez suma sólo 8 puntos

Durante su mitin en el Estado de México, la simpatizante del PAN dijo entender el porqué del rechazo a su propuesta; sin embargo, refirió que en el país no existe una verdadera prisión para aquellos que cometen delitos, pues aseguró que, en realidad, existen hoteles.

“Yo sé que a mucha gente no le gusta la cárcel, una cárcel de alta seguridad, les voy a contar que hoy las cárceles parecen hoteles para los delincuentes. Hoy los delincuentes delinquen desde las cárceles”, refirió el domingo 3 de marzo.

Asimismo, la senadora con licencia refirió que a los delincuentes ningún mexicano los quieren en las calles, en cambio “les queremos donde tienen que estar”. Finalmente, sentenció que los ciudadanos libres van a estar en la calle y los delincuentes van a estar en la cárcel, por lo que no desistió en su idea de crear un Estado más punitivista.