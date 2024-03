Xóchitl Gálvez asegura que la violencia de México no se compara con la de El Salvador: “Ojalá tuviéramos Maras y no narcos”

La candidata del PRI, PAN y PRD aseguró que no hay nivel de comparación entre la Mara Salvatrucha y los cárteles de drogas mexicanos. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

Luego de presentar su propuesta de construir una prisión de muy alta seguridad en su arranque de campaña presidencial en Fresnillo, Zacatecas, la candidata de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez Ruiz, descartó que su iniciativa busque imitar a las construidas en El Salvador, pues aseguró que la violencia presente en ambos países no se puede comparar.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez revela que recibió amenazas de muerte tras filtración de su número; aclara si denunciará: “Fue violenta”

Durante su primera conferencia de prensa denominada ‘MañaNeta’, realizada en Aguascalientes, la panista señaló que la violencia en México es distinta a la de El Salvador porque hay presencia de cárteles de drogas poderosos.

“No hay comparación de México con El Salvador: ojalá México tuviera Maras y ese fuera el problema, aquí estamos hablando de cárteles de la droga extremadamente peligrosos, estamos hablando de delincuencia organizada que se ha abierto a otras áreas, como secuestro, extorsión y cobro de piso”, declaró.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez se lanza contra Claudia Sheinbaum tras presumir su ‘buen’ gobierno en CDMX: “Se cayó el Metro y hay contingencia”

Al respecto, reconoció que la situación que atraviesa el país “está fuerte”, pero aseguró que hay solución.

Ciudadanos acompañaron a Xóchitl Gálvez Ruíz en el arranque de su campaña en Fresnillo, Zacatecas Crédito: Cuartoscuro

Cabe destacar que, a pocas horas del arranque oficial de las campañas electorales, el discurso principal de la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD ha sido acabar con la delincuencia y regresar la seguridad a todas y todos los mexicanos.

Te puede interesar: Quién ganaría si hoy fueran las elecciones: así van Sheinbaum, Xóchitl y Máynez en su carrera por la Presidencia

“Se acabaron los abrazos a los criminales y en mi gobierno la ley será la ley”, advirtió durante la medianoche de este 1 de marzo, tras asegurar que en su gobierno se contendrían a las organizaciones criminales más violentas y agresivas del país.

“Se les acabó el negocio, ya no van a vivir del miedo y del trabajo de los mexicanos”, agregó.

Xóchitl Gálvez aclara por qué busca construir una mega prisión en México

Luego de que un periodista señalara algunas críticas en contra de su iniciativa, Gálvez aclaró que la propuesta de construir una prisión con tecnología de punta tiene la finalidad de que sea un espacio a prueba de túneles, helicópteros y cualquier método de escape que los criminales más peligrosos puedan aplicar.

“Sí creo que hoy las prisiones no son prisiones, no tienen el orden ni el control que se requiere. Necesitamos primero ordenar las prisiones pero si requerimos un modelo nuevo de prisión que haga que los delincuentes paguen sus delitos. Y me refiero a los peores delincuentes”, señaló.

Precisó que no buscará mandar a jóvenes que pinten bardas, sino a personas que cometan crímenes atroces ―es decir, acciones ejercidas principalmente por los cárteles―.

“Soy una mujer que respeta plenamente los derechos humanos de las personas, pero sí creo que ya basta que los delincuentes maten sin que pase nada. Necesitamos castigos ejemplares, no hay de otra. Y yo estoy hablando de personas sentenciadas y criminales de alta peligrosidad”, comentó.