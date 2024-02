Así fue la última vez que Sting y The Police tocaron en México

Sting, el aclamado cantante británico regresará a México después de 7 años. (Shutterstock 163)

Sting, la leyenda británica regresará a México tras siete años de ausencia, pero en esta ocasión su visita al país será diferente. El bajista llegará a la Feria Nacional de San Marcos 2024 en el estado de Aguascalientes; su concierto fue confirmado el 16 de abril en el Foro de las Estrellas de la feria, y el detalle que ha provocado euforia en sus fanáticos, es que el show será totalmente gratis.

El famoso músico, cuyo nombre real es Gordon Matthew Thomas Sumner, es mundialmente conocido por haber sido el líder, vocalista y bajista de la banda de rock The Police. Desde finales de los años 70 hasta mediados de los 80 alcanzó la fama con una de las agrupaciones que dejaron un valioso legado en la historia de la música.

La leyenda del rock se presentará totalmente gratis en la Feria Nacional de San Marcos 2024.

The Police se consagró con 5 álbumes de estudio: Outlandos d’Amour (1978), Reggatta de Blanc (1979), Zenyattà Mondatta (1980), Ghost in the Machine (1981) y Synchronicity (1983). Entre sus éxitos que continúan sonando en la radio de la nostalgia y se escuchan de generación en generación destacan, “Roxanne”, “Can’t Stand Losing You”, “Walking on the Moon”, “Don’t Stand So Close to Me” y “Every Little Thing She Does Is Magic” y “Every Breath You Take”.

Después de la disolución del grupo, Sting emprendió una exitosa carrera como solista, explorando diversos géneros musicales, incluyendo el jazz, reggae, clásico y new wave. A lo largo de su carrera, el músico ha ganado múltiples premios, incluidos varios Grammy, y ha sido reconocido por su labor humanitaria y activismo ambiental.

The Police topcó por primera vez en México en 1980.

En la actualidad, su música y estilo único lo consolidan como uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas.

La última vez que Sting tocó en México fue en 2017, el cantante se presentó en el Auditorio Nacional con su gira mundial para promocionar si doceavo disco de estudio, “57th & 9th”. Por otro lado, The Police visitó por primera vez México en 1980 y regresó en 2007 como parte de su gira de reunión, ofreciendo a los fans mexicanos la oportunidad de revivir clásicos.