Mayela Laguna acusa a Luis Enrique Guzmán de no pagar el hospital de su hijo Apolo

Mayela Laguna recientemente informó que su hijo Apolo, hijo también de Luis Enrique Guzmán, está siendo observado en un hospital de la Ciudad de México debido a múltiples desmayos.

El pequeño ha sido diagnosticado con rotavirus y otra bacteria, pese a que fue ingresado inicialmente por faringitis.

Laguna ha expresado su preocupación respecto a la falta de apoyo financiero de Luis Enrique Guzmán para cubrir los gastos hospitalarios, a pesar de que Apolo cuenta con un seguro médico.

Según los detalles proporcionados, Mayela Laguna ha estado recibiendo apoyo económico de sus hermanos para manejar los costos del tratamiento de Apolo, dado que estos deben ser cubiertos en efectivo para posteriormente ser reembolsados por el seguro.

Así lo explicó la ex nuera de Silvia Pinal al programa Sale el sol.

“Él (Apolo) tiene un seguro, se le está mandando por mail a su papá cómo van las cosas, el subtotal de cada día, pero cada día salen más cosas y el seguro es reembolsable, pero hay que pagarlo en efectivo, entonces me han estado apoyando mis hermanos, no hay de otra (…) y espero que después se reembolse el seguro como debe ser”.

La situación se complica ante la actitud de Luis Enrique, quien, según Laguna, ha sugerido que ella adelante los pagos con la expectativa de un futuro reembolso.

“Quiere que yo pague primero… ahorita está siendo la idea así, [que yo pague y él me lo va a regresar], no sé cuál vaya a ser la idea al final, porque todavía faltan varios días para que mi hijo salga desgraciadamente”.

A pesar de las circunstancias médicas de Apolo, hasta el momento, sólo una de las medias hermanas de Apolo por parte de la familia Guzmán ha visitado el hospital.

Además, Mayela Laguna ha intentado convencer a Luis Enrique Guzmán de realizarse una prueba de ADN en el hospital para poner fin a disputas pendientes, aunque él se ha negado hasta ahora.

“No, no, yo le he pedido a Luis Enrique, que ya para que se acabe esta novela, literal, que de una vez aquí en el hospital venga a hacerse la prueba de ADN con su hijo y que acabemos con esto y no, no quiere”, remató la ex pareja del único hijo varón de Silvia Pinal.

Más allá del estado de salud de Apolo, este incidente ha puesto de relieve las complejidades en la dinámica familiar entre Mayela Laguna y la familia Guzmán, en especial con Luis Enrique Guzmán.

Por qué fue hospitalizado Apolo Guzmán

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Laguna explicó el pasado 16 de febrero que el menor había cumplido dos días hospitalizado y que sus problemas de salud fueron reportados por sus educadoras, debido a que Apolo se sintió mal mientras estaba en clases:

“Lo llevé a un doctor, le di las medicinas que me dieron, pero las volvió a vomitar todas. Se desmayó varias veces y ahora está internado en un hospital”.

Horas después del ingreso, el menor seguía padeciendo dolores de cabeza, por lo que le sería realizada una tomografía.

Aunque dejó en claro que sus médicos aún no tenían un diagnóstico, Mayela Laguna compartió que las teorías preliminares de los especialistas apuntaban a una infección viral severa, debido a que también presentó fiebre.

“Ya tiene un cuarto bonito, está mejor, tiene rotavirus (que por cierto está rondando muy fuerte ahora y tiene una bacteria más que le está afectando y hay que eliminarla, faltan varios estudios de neurología, pero vamos avanzando, lo quise decir yo porque siempre se filtran informaciones y más de los hospitales, es un niño muy querido por aquí, a pesar de no tolerar alimento desde hace 5 días el esta de buen humor y a todas las enfermeras les dice que estan muy lindas”.