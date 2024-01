Tunden a Óscar de la Hoya por polémica foto íntima: “Ya es un abuelo”

El ex pugilista generó revuelo en redes sociales gracias a una polémica foto. Foto: Jovani Pérez

Pese a estar un poco alejado de los reflectores, el popular ex boxeador mexicoamericano, Óscar de la Hoya, logró generar cierto revuelo en las redes sociales en los recientes días tras haber publicado un video en el que se le ve desnudo.

Nacido el 4 de febrero de 1973 en East Los Angeles, California, De La Hoya se convirtió en un ícono del boxeo mundial a lo largo de una carrera que no solo destacó por su éxito en el cuadrilátero, sino también por su impacto en la cultura popular y su papel como empresario. No obstante, fiel a su idiosincrasia, el ‘Golden Boy’ volvió a dar de que hablar entre sus seguidores; aunque esta vez siendo más para mal, que para bien.

Sin mayor contexto en su publicación, de la Hoya compartió un video-imagen en su cuenta oficial de Instagram en la cual se puede ver al ahora empresario tomando un baño en una tina donde aparece completamente desnudo con la mano de una persona cubriendo la zona de su entrepierna.

Publicación del ex boxeador en sus redes sociales. Foto: Instagram/Oscar de la Hoya

En cuestión de minutos la imagen se volvió viral en redes sociales; aunque generando en su mayoría comentarios negativos y de desaprobación, pues bastante se comenzó a señalar que no era una publicación adecuada para un hombre de 50 años de edad.

“Che viejo ridículo”, “No ocupas ser exhibicionista, se auténtico y serás grande, no así”., No ma... Óscar, haces pura mam..., y mira que soy una de las pocas personas que aún sentía algo de respeto hacia ti, pero ahora dejas mucho que desear”, “Se te subió mucho Óscar, ya no eres aquel sencillo muchacho... hay cosas que solo se dicen y hacen en privado”; son parte de los comentarios negativos en contra del ex pugilista.

Boxer Oscar De La Hoya attends a premiere for the film "Creed III" in Los Angeles, California, U.S., February 27, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

Si bien, ‘El Niño de Oro’ ha dejado una marca imborrable en la historia del boxeo y continúa inspirando a nuevas generaciones de atletas y emprendedores, también se ha ganado la animadversión de propios y extraños por este tipo de acciones.