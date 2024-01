Filtraron audio donde Paola Suárez advertía denunciar a su novio por molestarla

Paola Suárez ya había querido denunciar a su novio por molestarla cuando le pidió que se alejara (Instagram/@paolitasuarez28)

Paola Suárez presuntamente fue golpeada por su novio, Jesús, horas después de que se comprometieron. Esto la llevó a denunciarlo ante las autoridades, pero desde tiempo antes ya había pensado alejarse de su prometido debido a que él la “molestaba” constantemente, según se puede escuchar en un audio que filtraron.

En el programa Chismorreo emitieron la grabación de una llamada de la influencer con otra persona, a quien le platicaba que ya le había pedido a Jesús que se alejara de ella y que dejara de molestarla, inclusive los guardias del lugar donde vive ya sabían que él no podía acceder.

Paolita también dejó entrever que ya esperaba que Jesús hiciera algo en su contra, pues le había advertido que lo denunciaría para que quedara constancia de lo que le hacía.

La influencer esperaba denunciar a Jesús para dejar evidencia de lo que sucedía en su relación (Instagram/@Colmenaguevara/@paolitasuarez28)

“Yo ahorita le acabo de mandar un mensaje a Jesús, que ya no me moleste porque si me molesta lo voy a demandar. Si me llega a hacer algo, lo voy a meter al bote y me vale ve*** que se meta, que se meta su papá o se meta su mamá”

Para explicar el porqué le dio esta advertencia a su novio, señaló que él ya había ido hasta su casa a decirle “cosas” y, por tanto, ella tuvo que pedir al personal de seguridad del lugar donde vive que ni siquiera se acercara.

“Él fue a decirme cosas a mi casa, los de mi seguridad le dijeron: ‘No te queremos aquí cerca porque te vas a meter en un pedo’. Me empezó a decir: ‘Es que yo ando con los que me venden...’”, recordó Paola.

Paola compartió que en varias ocasiones intentó mejorar su relación con Jesús porque lo quería y sí esperaba casarse con él (YT/Paolita Suarez)

Para defenderse de las supuestas amenazas que Jesús le decía, ella, a su vez, le aseguraba que tenía el dinero suficiente para demandarlo y llevarlo a la cárcel plantándole evidencia de algún delito.

“Tampoco soy una niña de brazos cruzados para dejarte. Tengo dinero, tengo abogados, tengo lo que tu quieras para defenderme y si es necesario, te finco dos tres pinch** cosas para que te metan a al pu** bote, porque creeme que vas a estar mejor adentro que afuera”

Paola Suárez rompió el silencio sobre las agresiones de Jesús

La influencer ya salió del hospital y se encuentra en su casa -en la que el Ministerio Público ha hecho investigaciones y que está bajo la vigilancia de varios policías-, desde donde hizo una transmisión donde compartió parte de lo que pasó el día en que presuntamente fue agredida por Jesús.

Paola, ya desde su casa, confesó que ella ya estaba comprometida desde tiempo atrás, el video sólo lo subieron para dar la noticia (Instagram/@paolitasuarez28)

Según compartió Paolita, lo que sucedió la mañana del 10 de enero fue sólo el 1% de lo que ha vivido con su novio, a quien acusó de ser “agresivo”. También expresó que está preocupada por lo que sucederá ya que aún te guarda cariño a Jesús y no quiere que esta situación le afecte.

“Me siento muy mal, me desespero. No sé qué hacer, me siento con miedo y a la vez me siento preocupada de lo que va a pasar (...) Me siento como pendej* o estúpida porque no sé, no quiero que le pase nada a él”

Debido a que Jesús reveló que el video de que le pidió matrimonio a Paola fue armado, ella confesó que sí organizaron todo para grabarlo, pues ellos ya se habían comprometido tiempo atrás, inclusive habían puesto fecha para la boda.

No obstante, comentó que no se esperaba la forma en que se desarrollaría la noche con él. No pudo dar más detalles de lo que sucedió ya que es parte de las investigaciones y sus declaraciones pueden alterarlas.