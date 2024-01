“Es narcisista”: grafólogo analiza a Maryfer Centeno; VIDEO viral desata polémica

Maryfer Centeno fue analizada por un 'grafólogo' que ha conseguido volverse viral por su inusual 'análisis'. Crédito: @elandrewww, TikTok.

Maryfer Centeno es una grafóloga y experta en lenguaje corporal que se ha convertido en una celebridad de Internet en años recientes. Pese a que tiene una larga trayectoria en medios tradicionales, las redes sociales han sido su principal plataforma de crecimiento. A través de YouTube y TikTok, analiza en lenguaje no verbal de celebridades y figuras públicas de moda o envueltas en polémicas. Sin embargo, ahora se invirtieron los papeles y Centeno se convirtió en la protagonista de un video viral donde es definida como una persona “narcisista” por un autonombrado grafólogo profesional.

Te puede interesar: Maryfer Centeno analiza acusaciones de Anette Cuburu contra Andrea Legarreta: “Todavía le importa mucho”

El clip fue compartido por el tiktoker @Elandrewww y a dos días de su publicación en TikTok y Facebook, acumula más de 1 millón de reproducciones y miles de comentarios. En el título se lee “Grafólogo profesional analiza comportamiento narcisista”. Al estilo de los análisis de Maryfer Centeno, el tiktoker retoma un video reciente de la grafóloga para hacer una lectura sobre el lenguaje verbal y no verbal que utiliza al recordar una anécdota con el fallecido empresario Carlos Bremer.

En su video, Centeno menciona que ella sí tiene una anécdota con el empresario regiomontano, fragmento que da pie a que el grafólogo la defina como una persona “narcisista”:

“Ok, aquí lo que vemos es una persona narcisista. Una persona que va a aprovechar cualquier momento, no importa que sea la muerte de alguien que todavía esté calientito, para llamar la atención, para tratar de hacer que todo se trate de ella”.

Y continúa: “Observen cómo todo se trata de ella: ‘yo sí tengo una historia con Carlos Bremen. O sea, yo sí tengo, ustedes no, por lo tanto, yo soy superior a ustedes’”, dice.

Te puede interesar: Maryfer Centeno analiza el lenguaje corporal Dani Flow tras defender a Rix: “Es congruente”

Más adelante, se detiene en un momento en el que Maryfer Centeno desvía la mirada de la cámara para calificar esa acción como un indicador de falta de sinceridad: “Observen como ella está viendo la cámara, ella está cómoda contando su historia y de repente, miren, voltea la mirada. Esto es claro ejemplo de que está mintiendo. No se siente cómoda al mentir y por eso deja de ver la cámara”.

Durante su análisis, el ‘experto’ encuentra elementos para asegurar que Maryfer Centeno desconoce quién era el empresario y que su anécdota con él es cuestionable.

En TikTok se ha vuelto tendencia un análisis a la grafóloga Maryfer Centeno que tiene una historia de fondo. Crédito: @elandrewww, TikTok

La verdad detrás del video viral de Maryfer Centeno

En años recientes, TikTok se ha vuelto un poderoso buscador de información; sin embargo, la red social no ha dejado de ser un nicho para comediantes, cuyas bromas muchas veces son tomadas en serio por usuarios incautos. Aunque durante su análisis @Elandrewww da suficientes pistas para que se entienda que su video es una parodia, cientos de personas en verdad creyeron que era un profesional:

“La analizadora fue analizada”.

“hahahaha ya la había analizado...y aunque me cae bien Maryfer...la verdad es que si es así! ella se protagoniza en la historia! hahaha”

“se encontró quien le diga sus verdades”.

El tiktoker no es un experto en grafología y grafoscopía, se trata de un standupero que goza de cierta popularidad en la plataforma de videos cotos. Quienes ha seguido su contenido desde hace tiempo, no tardaron en aclarar que su ‘análisis’ era una parodia que, increíblemente, fue tomada como algo serio por cientos de internautas: “Pensé que era una parodia, pero veo los comentarios y la gente piensa que es en serio”, escribió uno de sus seguidores.

Maryfer Centeno licenciada en Derecho con estudios en grafología, grafoscopía y lenguaje corporal. Crédito: MaryFer Centeno, Facebook.

¿Quién es Maryfer Centeno?

Al margen de la viralidad del video, hasta el momento, Maryfer Centeno no se ha pronunciado al respecto. Varios usuarios no descartan que la grafóloga lo haga, ya que suele tomar con humor bromas que se hacen sobre ella, siempre y cuando no sean hirientes.

Te puede interesar: Maryfer Centeno reaccionó al machismo de Dani Flow: “Tiene esposa y tiene novia”

Si bien Maryfer Centeno ha alcanzado el estatus de celebridad, a diferencia de @Elandrewww, ella cuenta con estudios profesionales. Es licenciada en Derecho con estudios en grafología, grafoscopía y lenguaje corporal, conocimiento que, en conjunto, le permiten analizar la escritura, corroborar la autenticidad de documentos escritos y firmas, e interpretar gestos y posturas.