Periodista encara a Xóchitl Gálvez por el mal uso de su imagen; ella le dice que ya la compró

Xóchitl Gálvez ignora a periodista oaxaqueña tras pedirle que deje de usar su imagen con fines políticos Crédito: Cuartoscuro

En el marco en que la alianza entonces denominada Frente Amplio por México buscaba a la persona que se desempeñaría como su posible candidato a la presidencia, Xóchitl Gálvez Ruíz difundió un spot publicitario con el fin de enmarcar que ella era la mejor opción para representar a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), por lo que usó la imagen de diversas personas para ilustrar tal material audiovisual entre las que se encontraba la de la periodista oaxaqueña Cari G y su madre quienes insistieron, no habían dado su consentimiento para aparecer.

Fue el pasado 18 de diciembre del 2023 cuando la comunicadora de origen zapoteco publicó una serie de mensajes en la red social X -antes llamada Twitter- donde explicó que las imágenes tomadas por la senadora con licencia habían sido grabadas con fines culturales y no políticos, por lo que pedía a su equipo de trabajo que se bajaran de los canales de comunicación de la aspirante a la presidencia ya que ambas mujeres no querían tener algún vínculo con su movimiento.

“Mi madre y yo fuimos parte del escarnio público por exigirle a la señora @XochitlGalvez bajar nuestras imágenes de su promocional, imágenes que nunca aclaró de dónde las obtuvo pese a que le insistí antes de mi reclamo público”, escribió la periodista.

La periodista pidió a la presidenciable bajar su imagen de un spot publicitario Crédito: X @CariGarcias

A decir de la denunciante, el spot publicitario más la exigencia a dejar de usar su imagen con estos fines hizo que tanto ella como su madre fueran objeto de una campaña de discriminación por parte de los seguidores de la simpatizante del PAN quienes señalaron con dolo su color de piel, el físico y sobre todo su origen.

“Solo por reclamar que no nos queremos en los promocionales de la señora”.

Periodista encara a la presidenciable

A pesar del tiempo transcurrido desde que se hizo tal denuncia pública en redes sociales, el equipo de la aspirante al Poder Ejecutivo no se pronunció al respecto, por lo que Cari G tuvo que esperar hasta este jueves 4 de enero del 2024 para tener una respuesta ya que la ahora precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México se encontraba en Oaxaca con el fin de buscar la intención del voto.

La afectada por el mal uso de su imagen, protagonizó una protesta pacífica en las inmediaciones de un salón localizado en Santa Lucía del Camino donde la senadora con licencia dirigía un mensaje. A su llegada, la periodista trató de explicarle a la presidenciable su queja y con ello tratar de eliminar su imagen y la de su madre del spot publicitario; no obstante, Gálvez Ruiz quien hace unos días publicó un video donde argumentó tener empatía para con los periodistas de todo el país, evitó que Cari G continuara con su argumento al responderle que las imágenes ya se habían comprado.

Sin inmutarse y prestarle la atención necesaria a la mujer, la aspirante a suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le contestó que la persona que se había encargado de grabar las imágenes, las puso en venta en una plataforma de la cual su equipo de trabajo las tomó, por lo que al haber pagado por las mismas no podía hacer nada. Cabe decir que la demandante quien en ningún momento se mostró agresiva, intentó explicar que tal spot afectaba de manera personal tanto a la reportera como la de su madre, explicaciones que la panista ignoró para continuar su ingreso al inmueble.

“No soy yo... el tema es que una persona la tomó y la subió a una plataforma donde se pueden comprar. No debió haber vendido”, le respondió.

Con un “órale”, Xóchitl Gálvez se despidió de la mujer quien a pesar de haberla esperado e incluso de intentar contactar a su equipo de trabajo, no pudo lograr que su imagen y la de su mamá fuera eliminadas, aunque solo le prometieron de palabra que lo iban a arreglar, motivo por el cual la periodista insistió que su objetivo no es el de obtener algún tipo de indemnización, sino sólo de ya no afectar su imagen con el mal uso.

La comunicadora le ha pedido a la aspirante a la presidencia dejar de usar su imagen en spots, Xóchitl Gálvez le responde que ya la compró Crédito: X @CariGarcias

“El único argumento fue: ‘tu vendiste tu imagen”', fue la respuesta de @XochitlGalvez a la petición que realice de manera respetuosa, por cierto le secundó @EufrosinaCruz quien la cuidaba como guardaespaldas. ¡Bravo! Así se escucha a los indígenas (sarcasmo). Tan poco le pido dinero, no tengo porque la señora @XochitlGalvez no tiene la obligación de pagarme nada, pero si de respetar mi imagen y la de mi mamá”, escribió Cari G en redes.