Alta de vehículos: así pueden realizar el trámite personas con discapacidad en CDMX

Así pueden dar de alta sus vehículos las personas con discapacidad Créditos: (X/LaSEMOVI)

Comprar un vehículo nuevo puede ser un gran momento para la vida de las personas, pero así como puede ser algo que genera mucha satisfacción, también es algo que conlleva una gran responsabilidad, ya que hay una serie de trámites que se deben realizar antes de estrenar el vehículo, entre ellos, el más importante es dar de alta el auto nuevo.

Te puede interesar: Navidad sobre ruedas: ya hay fecha para el Paseo Nocturno en Bici de la CDMX

Dar de alta un automóvil es un proceso que consiste en registrarlo legalmente para su uso particular, con la finalidad de no tener problemas a futuro con las autoridades al circular con una unidad que no cuenta con el permiso necesario para hacerlo.

El trámite antes descrito puede llegar a ser tedioso o complicado; sin embargo, para las personas con discapacidad o que tengan alguna dificultad para dar de alta su vehículo de manera presencial, pueden realizarlo en línea.

Realizar el trámite puede llegar a ser muy tedioso Foto: Cuartoscuro

¿Cómo dar de alta un vehículo en línea?

El primer paso que se debe realizar es acceder a la página web: https://discapacidad.semovi.cdmx.gob.mx/.

Te puede interesar: Detuvieron a sujeto acusado de pornografía infantil en CDMX

Es Importante que al momento de realizar el trámite se tenga la Cuenta Llave de la CDMX, ya que de lo contrario no se podrá llevar a cabo.

Posteriormente, se deben tener a la mano los siguientes documentos, ya que se deben subir a la plataforma:

Te puede interesar: ¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

- Tarjeta de Gratuidad o constancia de discapacidad

- Identificación oficial, original, vigente, con fotografía

- Comprobante de domicilio de la Ciudad de México

- Comprobante de propiedad de la unidad a registrar

- Constancia de Baja o Certificado

- El vehículo deberá estar inscrito en el Registro Público Vehicular (Repuve).

Además de subir los documentos, se debe de pagar la cantidad de 421 pesos mexicanos para que se pueda llevar a cabo el alta de la unidad.

Se deben subir algunos documentos al momento de realizar el trámite (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

Consideraciones al momento de comprar un automóvil

Comprar un vehículo puede otorgar una serie de beneficios para el comprador, pero las responsabilidades se deben de cumplir de la mejor manera, pero en caso de que aún no hayas decidido comprar una unidad, a continuación te compartimos algunas de las consideraciones que podrías llegar a seguir al momento de estar en busca del automóvil ideal.

- Pregunta por el equipamiento de seguridad y elige un modelo en el que tu familia y tú puedan viajar de la mejor manera y con tranquilidad a sus diferentes destinos.

- Siempre es muy importante tomar en cuenta cada uno de los detalles, es por eso que se debe prestar atención a la cantidad de bolsas de aire, además de que revisar si el auto cuenta con un sistema de frenado inteligente.

- Antes de comprar un auto es recomendable contratar un seguro de vehículo que proteja ante cualquier imprevisto, ya que es algo imprescindible para todo conductor.

- Es fundamental considerar el presupuesto mensual para el combustible y el uso que vayas a darle a tu vehículo, ya que al final, es importante contar con un medio de transporte que no se convierta en una carga financiera.

- Una recomendación imprescindible es que se debe leer con mucha atención el contrato, ya que la compra de un vehículo, pero eso no debe ser impedimento para revisar a cabalidad las especificaciones, términos y condiciones que se establezcan en el documento.

Cabe mencionar que algo que también se puede tomar en cuenta al momento de adquirir un vehículo puede ser comprar una unidad usada.

Es importante tomar en cuenta diversas cuestiones al momento de comprar un automóvil

Ventajas de comprar un vehículo usado

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), comprar un auto de segunda mano puede tener grandes ventajas:

- Precios y costos relacionados: la adquisición es más económica, no solamente porque el precio es menor, pues los gastos relacionados al seguro y tenencia también son más bajos.

- Depreciación: se trata de la disminución de valor del vehículo y será algo que habrá absorbido la persona que lo adquirió nuevo, por lo que en caso de venderlo posteriormente, el precio a venderlo no será tan diferente al valor de su compra.

- Mantenimiento: una vez que se vence la garantía, no te verás obligado a llevarlo a la agencia automotriz para mantenerla, lo que te permitirá acceder a los servicios de mantenimiento con otro proveedor y encontrar un mejor precio.