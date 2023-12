Se filtró video de Alito Moreno en concierto de RBD mientras Samuel García enfrentaba al Congreso de Nuevo León

El líder del PRI habló sobre las nuevas incorporaciones en el PRI (Cuartoscuro)

La fiebre por el regreso de RBD llegó hasta la política, pues como un fan más del grupo dosmilero, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno, fue captado disfrutando el show la noche del pasado 3 de diciembre.

En medio de los conflictos en el Congreso de Nuevo León, en donde su partido con ayuda de la fuerza de Acción Nacional (PAN) acusaban a Samuel García Sepúlveda, ex precandidato de Movimiento Ciudadano (MC), de regresar a la gubernatura sin “avisar” al cuerpo legislativo; el tricolor fue captado entre el público juvenil.

La crisis política que enfrentó la entidad nuevoleonesa los pasados días parecieron no afectar al líder del tricolor, quien coreó al ritmo de Sálvame en el Foro Sol. En primera fila, Alito Moreno pudo observar a los rebeldes bailar y cantar sus más grandes éxitos. A pesar de ello, su presencia en el recinto no pasó desapercibida, pues los presentes no dudaron en tomar sus celulares y capturar el momento.

El líder del PRI fue captado en primera fila del evento

En el evento, el priista no dudó en saludar a su ex compañero y ex aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Manuel Velasco, que como en otras ocasiones se le ha visto acompañando a su esposa Anahí. Los políticos se dieron un abrazo y continuaron disfrutando el show. Así se logra ver en la fotografía compartida por el periodista Irving Pineda, la cual, al igual que el video, fueron compartidas en redes sociales.

Pocas horas antes de ver a RBD en el escenario, el tricolor habría enviado un duro mensaje a Samuel García tras las acusaciones. Alito Moreno, como líder del PRI y dirigente de la alianza, ha sido uno de los políticos que ha lanzado constantes críticas y señalamientos al gobernador de Nuevo León, pues en medio de la controversia legislativa para conformar a su interino, acusó al priista de complotar en su contra.

El líder del PRI utilizó sus redes sociales para destacar que la crisis que vivió Nuevo León fue el resultado “de los caprichos” del emecista, quien tuvo la precandidatura más corta de la historia con 40 minutos en el cargo.

Juristas aseguran que samuel García cuenta con una licencia vigente al gobierno de Nuevo León. (REUTERS)

“No se pudo esperar ni al lunes y regresó corriendo cuando vio que le revisaría las cuentas y se publicarían leyes que ha escondido para que no haya transparencia en Nuevo León. Para intentar evadir la ley, ingresó decenas de juicios en Chiapas, Tamaulipas, la Ciudad de México y, desde luego, en el tribunal electoral y ante la Suprema Corte, varios de ellos por cierto con documentos falsos”, señaló.

Alito Moreno recordó que la administración de Samuel García ha dejado en una crisis en Nuevo León; la falta de apoyo en los municipios, así como sus pocos acuerdos con el legislativo, han sumado problemas en la entidad. Aseguró además que, pese a sus esfuerzos, el “no llegará” a la presidencia de la República

“Samuel, eres un engaño y tienes a Nuevo León sin agua, sin seguridad y sin empleo. Ni en tu partido, saben cómo justificar todas tus locuras, eras el candidato de Morena para intentar de unir a la oposición que busca un México mejor; un esquirol mandado por el gobierno que sólo sabe hacer trampas y publicar videos. A los únicos que pusiste a temblar fue a tus jefes”, destacó en su discurso.