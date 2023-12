No sólo Daddy Yankee: ellos son los cantantes mexicanos que se convirtieron al cristianismo

No son pocas las figuras del espectáculo que han decidido combinar la fama con la fe cristiana (Foto: Instagram)

Ya en marzo del 2023, Daddy Yankee había anunciado su retiro de la música y argumentó que estaba listo para “darse la oportunidad de vivir la vida”, pero este 3 de diciembre, durante el último concierto que ofreció en el Estadio Hiram Bithorn de su natal Puerto Rico, como parte de su gira La Última Vuelta World Tour, el reggaetonero cerró el show hablando abiertamente de su fe, y destacó que había descubierto que su verdadero propósito es difundir la palabra de Dios.

Te puede interesar: Sabrina Sabrok vuelve a ofrecerle a Belinda hacer contenido erótico con ella: “Podría servirle para pagar sus deudas”

El intérprete de éxitos como Gasolina y Rompe expresó ante un público atónito que fue “el día más importante de su vida”, pero no sólo porque estaba cerrando un ciclo de 33 años de éxito en la música secular, sino porque dio a conocer a los más de 18 mil asistentes que cambiaría su vida.

“Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar, trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que esos días ya terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo”, dijo sobre el escenario el considerado padre del reggaetón contemporáneo.

Te puede interesar: Éste es el vestuario que Beyoncé rechazó y Yuri compró a meses sin intereses

“Es por eso que esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo; todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino”, expresó el artista de 46 años ante la euforia de sus fans.

Daddy Yankee, el 'rey del reggaeton' ha decidido compartir con el mundo que ahora dedicará su vida y talento a Dios (Europa Press)

Pero no sólo Daddy Yankee ha cambiado su vida y volteado hacia la fe, muchos otros artistas lo han hecho, entre ellos algunas figuras del espectáculo mexicano.

Te puede interesar: Daddy Yankee se despidió de los escenarios en Puerto Rico e invitó a Feid: así fue la fusión con Yandel

Yuri, quien comenzó su trayectoria musical en 1982 a los 18 años, experimentó un giro drástico en su carrera tras ser diagnosticada con tumores en la garganta en 1994. Esta situación, que amenazó tanto su vida como su profesión, llevó a la artista a una profunda depresión y a refugiarse en su fe para superar la adversidad. A pesar de enfrentar un descenso en su popularidad, Yuri logró diversificar su repertorio incluyendo temas cristianos y mantuvo su conexión con el público a través de sus éxitos de pop.

A pesar de las críticas, la cantante ha seguido adelante combinando su devoción con su pasión por la música, creando una carrera que abarca tanto temas espirituales como baladas que definieron su imagen en las décadas de los 80 y 90. A día de hoy, Yuri se mantiene vigente en la industria y en el gusto de sus seguidores.

Yuri ha defendido su fe ante los ataques del público e incluso filmó una película donde comparte su testimonio de fe (Foto: Instagram/@oficialyuri)

En 2015, durante el funeral del padre de Yuri, Ninel Conde regresó a profesar la fe cristiana, pues hace algunos años se había alejado de la iglesia, tras su divorcio de Juan Zepeda. Al dar a conocer que nuevamente seguiría las enseñanzas bíblicas y que incluso le gustaría interpretar música cristiana, La Bombón asesino fue criticada por ser cristiana, estar envuelta en escándalos y lucir prendas provocativas.

Ante los ataques, Yuri defendió a su amiga.”Cuando uno dice que es cristiano y anda en escándalos como mi Ninel, recuerden que el cristianismo no es volar, tener alitas es un proceso; a otros le cuestan más trabajo que otras, unos tardan, hay a quienes le gustan los guamazos”.

Ninel Conde ha expresado su deseo por interpretar canciones cristianas (Instagram: @ninelconde)

Flavio César, ex ídolo de las telenovelas juveniles de los años 90, abandonó su carrera artística para dedicarse a la fe cristiana. Conocido por su destacada participación en Agujetas de color de rosa, sorprendió a sus seguidores al retirarse abruptamente del espectáculo. Actualmente, su talento vocal lo emplea en la interpretación de canciones cristianas y comparte su experiencia de vida y fe a través de testimonios en la iglesia donde predica.

El artista dijo en una entrevista para el programa Palabras de vida que se alegra de haber llegado “a los pies de Cristo” porque la vida del estrellato le dejaba “un gran vacío”, así que decidió alejarse de “los placeres de la carne y la lascivia”, para dedicarse a su nueva vida.

Flavio César ganó fama en los 90 como protagonista de telenovelas juveniles (Captura: Youtube)

Ernesto D’Alessio se convirtió al cristianismo hace más de 15 años, fe que también comparte con su famosa mamá, Lupita D’Alessio. Aunque continúa adelante en su faceta como actor y cantante, el famoso se da su tiempo para asistir a la iglesia y predicar.

Además de la política, la música y la actuación, la fe cristiana es otra de las pasiones del hijo de Lupita D'Alessio (Instagram/@ernestosalessio)

“A veces la gente piensa que te conviertes a Cristo y que dejas de hacer muchas cosas porque ya eres cristiano, y no es así, pues se dice que Cristo produce el querer y el hacer, esto quiere decir que uno mismo va sometiendo su corazón a la palabra de Dios y ésta va a empezar a producir en ti los frutos coherentes a una vida cristiana, así que es mentira que un pastor o alguien te diga ‘deja de hacer esto o aquello’”, contó hace tiempo a El Heraldo.