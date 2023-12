Éste es el grado de estudios de Alejandro Murat, el exgobernador priista que apoya a Claudia Sheinbaum

El tiempo que coincidieron como gobernantes, ambos mantuvieron una relación cordial. Foto: Facebook/Alejandro Murat Hinojosa

Este domingo 3 de diciembre, Claudia Sheinbaum Pardo presentó al equipo de especialistas que le ayudará a organizar foros temáticos a fin de recopilar propuestas para delinear su plan de gobierno de cara a las elecciones de 2024; este grupo de expertos estará liderado nada más y nada menos que por Juan Ramón de la Fuente, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre los personajes que apoyarán a la virtual aspirante presidencial de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) se encuentran el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Omar García Harfuch, Olga Sánchez Cordero, el exgobernador panista de Chihuahua Javier Corral Jurado, José Antonio Peña Merino, Lorenzo Meyer Cossío, y el exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, aunque a éste no se le vio en el estrado.

Cuestionado sobre su asistencia al primer ‘Diálogo por la Transformación’, que se llevó a cabo en el Museo Interactivo de Economía (MIDE) de la Ciudad de México, el exgobernador de Oaxaca dijo que si bien no se ha sumado al proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación (4T) tras renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), sí reconoció que ha tenido acercamientos con la exjefa de Gobierno capitalina y precandidata única de Morena a la Presidencia de México.

“Estamos muy entusiasmados, como ya lo escuchamos, de tener una plataforma de apertura para seguir trabajando por ampliar la defensa de los derechos y tener un progreso compartido, eso es parte de lo que yo he venido defendiendo a través de mi vocación política. Hoy celebro que haya este espacio y vamos sin duda a seguir trabajando y acompañando a la doctora Claudia Sheinbaum en todas las áreas donde nos convoquen e inviten”, aseguró a los medios el expriista.

El expriista colaborará en las áreas donde lo invite la exjefa de Gobierno. Foto: X/@JMYEPIZ

¿Qué estudió el exgobernador de Oaxaca que recién renunció al PRI?

Alejandro Ismael Murat Hinojosa nació el 4 de agosto de 1975 en Tlalnepantla, Estado de México y es hijo del exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab. Durante varios años formó parte de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual renunció el pasado 17 de noviembre luego de que no compartiera ya la visión del grupo político liderado por Alejandro ‘Alito’ Moreno.

“No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública (...) Lo que menos necesita México en estos momentos es la política del miedo y del odio como estrategia electoral para ganar una elección”, sentenció el ahora expriista en un video.

Alejandro Murat Hinojosa estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y cuenta con dos maestrías por la Universidad de Columbia en Estados Unidos, la primera en Derecho y la otra en Relaciones Internacionales, de acuerdo con su síntesis curricular alojada en el Sistema de Información Legislativa (SIL). Adicionalmente, cuentan con especializaciones en derecho corporativo, fiscal, financiero y propiedad, así como en banca y finanzas internacionales.

En la administración pública, colaboró en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. De 2004 a 2006, fue diputado federal por el PRI y de 2007 a 2009, fue director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México. En 2012, el expresidente Enrique Peña Nieto lo nombró director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), cargó que ocupó hasta el 1 de diciembre de 2015.

Entonces, Murat Hinojosa anunció que se postularía como candidato a la gubernatura de Oaxaca para las elecciones de 2016, en las cuales ganó siendo el abanderado de la alianza conformada por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal). Murat gobernó la entidad hasta el 30 de noviembre de 2022 y siempre mantuvo una relación cordial y afín al presidente Andrés Manuel López Obrador.