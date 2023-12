Team Infierno cancela show en Guadalajara de última hora; en redes aseguran que “sólo vendieron 300 boletos”

El team Infierno de LCDLFM se presentaría el 3 de diciembre de 2023 en el Auditorio Telmex de Guadalajara (Ig @auditoriotelmex)

En el medio del entretenimiento con frecuencia se dice que “hay que saber cuando retirarse”. La frase ha sido recordada por usuarios de X e Instagram, quienes reaccionaron con ironía a la cancelación de un evento en el Auditorio Telmex de Guadalajara, donde se presentarían Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Marcos, Apio Quijano y Nicola Porcella, el Team Infierno de La Casa de los Famosos México.

El show, que estaba previsto para este domingo 3 de diciembre, fue cancelado un día antes.

Mediante un comunicado que fue compartido en las redes sociales oficiales del recinto, se informó: “Estimado público de la ciudad de Guadalajara, por problemas de logística se realiza el cambio de fecha programado el 03 de diciembre del 2023 a la nueva fecha definitiva el día 26 de mayo del 2024″.

La empresa también indicó cuál sería la dinámica para la devolución del costo de las entradas adquiridas, para quienes así lo desearan: “Las personas que adquirieron boletos y deseen la devolución favor de realizarla a partir del martes 05 de diciembre a través del sistema Ticketmaster”.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la sede del evento anunció la reprogramación del evento. (Ig @auditoriotelmex).

Internautas reaccionan con ironía a “fracaso” del Team Infierno

En X e Instagram, usuarios de ambas plataformas reaccionaron con ironía a la cancelación del evento y especularon que, más que fallas de logística, el espectáculo fue cancelado de última hora por el poco interés que generó el espectáculo.

“Es que, cómo te explico...en Guadalajara pagamos por asistir a la FIL,a Opera, Ballet, vamos pagamos por ver cuando se presentan ARTISTAS!”, “Problemas de logística ? Solo vendieron 300 boletos de 10k almas que le caben al Auditorio”, “Eso se le llama no vendieron ni madres quien va a pagar por ver eso noma jajaja ni regalados irian”, fueron alguno de los comentarios que se leían en Instagram.

En X, antes Twitter, los internautas también arremetieron contra el espectáculo: “Es que también ellos nmms. Debieron hacer eso cuando aún estaban de moda”, “Creo que estos no han entendido que el boom solo dura unas cuantas semanas que la gente se aburre y que hay nuevos show”.

Cancelación de su programa, ‘La Guarida del Infierno’

Internautas recordaron que la reprogramación del evento se da semanas después de la cancelación de La Guarida del Infierno, night show producido por Televisa que reunía a Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Marcos, Apio Quijano y Nicola Porcella.

El programa fue cancelado luego de una tibia recepción en la plataforma Vix + y Canal 5, donde el rating durante su estreno fue bajo.

La cancelación del programa contrapuso a los integrantes del famoso equipo de La Casa de Los Famosos. En una publicación en X, Poncho de Nigris abrió la posibilidad de que el show fuera producido por ellos, pero esta vez para YouTube, donde tendrían más libertad creativa.

La Guarida del Infierno era un night show que fue cancelado luego de un primer programa (Instagram: @ponchodenigris).

El influencer regiomontano no negó que el programa fuera cancelado debido a que no cumplió con las expectativas de audiencia de Televisa. Quien sí lo hizo fue Nicola Porcella durante un encuentro con la prensa, donde aseguró que el primer programa era “un piloto”.

“Me encantó juntarme con todos y si me dijeras algo, lo único que cambiaría es que fuéramos ‘más nosotros’. No importa, es un programa para probar, era un piloto, hay cosas que le gustó a la gente y hay cosas que no. Igual muy agradecido con los que nos vieron y todo”, explicó el modelo peruano.

Al margen de la controversia que rodea al Team Infierno, en la página oficial del Auditorio Telmex el evento aparece con su nueva fecha, cuyo costo de las entradas oscila entre los $350 y $1500.