¡Que no se te pase!: Canal Once emitirá programa especial para recordar la trayectoria de Cristina Pacheco

Último programa dedicado a Cristina Pacheco, foto: (@CanalOnceTV/X)

Luego de la sorpresiva despedida de Cristina Pacheco y la suspensión temporal de su programa nocturno por problemas de salud, miles de internautas en redes sociales recordaron con cariño la extensa trayectoria periodística de la conductora y esas muestras de afecto han sido recompensadas con un último programa dedicado a Cristina, el próximo domingo en Canal Once en punto de las 14:00 horas, así fue anunciado en las redes oficiales de X e Instagram del canal de televisión abierta.

Este especial tendrá el objeto de rememorar la basta trayectoria de la conductora la cual se remonta 45 años al pasado con la primera emisión del programa “Aquí nos tocó vivir”, y su exitoso “Conversando”, el cual tuvo su primera transmisión en 1997 e ininterrumpidamente se presentó cada semana, entrevistando a los personajes más importantes de la vida cotidiana, siempre con música y vivacidad, hasta su pausa el primero de diciembre del presente año.

Existe incertidumbre acerca del futuro del programa, sí el mismo será continuado y en el lugar de Cristina esté otro conductor, pero de momento no hay nada confirmado, al parecer la suspensión podría ser algo definitivo, hasta que no anuncie lo contrario Canal Once.

Foto:(@Conversando11TV/X)

¿Quién es Cristina Pacheco?

Originaria de Guanajuato, nació el 13 de septiembre de 1941, su nombre legal es Cristina Romo Hernández, pero luego de casarse con el aclamado escritor José Emilio Pacheco, adoptó su apellido. Es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de la carrera de Lengua y literaturas Hispánicas. Comenzó a ejercer su carrera en 1960, escribiendo para revistas muy importantes de aquella época como lo fueron: Novedades y El Popular.

Rondando el año de 1978, escribió para Siempre! y luego se convirtió en la Editora de la Revista de la Universidad de México. Asimismo en mayo del susodicho año se convirtió en la conductora del programa “Aquí nos tocó vivir”, en el que destacaba siempre la labor de los diferentes habitantes de la Ciudad de México y se fue convirtiendo en un hito en las transmisiones de la televisión mexicana.

La trayectoria televisiva de Cristina Pacheco estuvo en activo por más de 45 años. Credito:cuartoscuro

Ha sido galardonada con distintos premios, entre ellos están los siguientes: El Premio Nacional de Periodismo en 1985, Premio de la Asociación de Periodistas en 1986, El Lince de Oro que otorga la Universidad del Valle de México a mexicanos que han aportado algo en el contexto social y por último el destacado premio Rosario Castellanos.