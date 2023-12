Esta es la millonaria cantidad que ganará en 2023 Taylor Swift con Spotify

Foto (X/@taylorswift13)

No cabe duda que Taylor Swift se ha convertido en la artista del 2023 en todo el mundo, y no solo por el hecho de ser la cantante con más reproducciones en Apple Music y Spotify, sino por las ganancias que ha generado desde el inicio de su exitosa gira internacional “The Eras Tour”.

Luego de ser nombrada por la plataforma de música Spotify como la “Spotify´s Global Top Artist” de este año, por medio de Billboard se confirmó que Swift generó más de 26.1 billones de streams y gracias a ello, hasta este mes de diciembre ha generado ganancias por más de 100 millones de dólares, convirtiéndose en la cantante mejor pagada de la plataforma.

Según información de Variety, hasta el mes de noviembre la cantante se hizo de una fortuna de $104 millones de dólares en Spotify, y aunque las ganancias por stream rondan entre $0.005 y $ 0003 dólares por reproducción, de lo cual el 70% es para la plataforma y el 30% para el artista,a pesar del bajo pago, la cantante rompió la barrera del máximo de reproducciones, superando a su homónimo Bad Bunny y The Weeknd.

Cabe destacar que su más reciente y exitosa gira mundial “The Eras Tour”, sumado a la incursión de sus conciertos en las salas de cine, han aumentado considerablemente la fortuna de Swift y según estimaciones de Billboard, una vez que la gira llegué a su fin, le dejará una ganancia de $591 millones de dólares, ganando aproximadamente $11 millones por concierto.

Lo anterior estaría dejando de lado lo que ha ganando con venta de mercancía, lo cual aún no se ha cuantificado pero es importante ya que la artista ha lanzado diferentes regrabaciones las cuales han salido al mercado en formato físico.

¿Cuándo sale The Eras Tour en Streaming y cuándo reinicia la gira mundial?

La emblemática película del concierto realizado en el SoFi Stadium en California, llegará a las diferentes plataformas en Streaming el próximo 13 de diciembre, fecha en la que el staff de Taylor confirmó que estará disponible en modalidad de compra y renta con canciones inéditas no mostradas en los cines.

Luego de terminar su gira por latinoamérica que estuvo compuesta de 13 fechas, más las iniciadas el , la última tuvo su sede en Sao Paulo, Brasil, Swift reiniciará su gira el próximo 07 de febrero en Tokio Japón, y culminará el 8 de diciembre en Estados Unidos