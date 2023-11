La Mañanera de hoy 30 de noviembre | “Hoy mandaré la nueva terna para elegir al ministro sustituto en la Corte”: AMLO

Ernestina Godoy es una abogada honesta, una mujer con principios, la están acusando porque ella inició el caso de políticos corruptos de la alcaldía Benito Juárez, el Cártel Inmobiliario, y ellos en venganza están bloqueando su ratificación como titular de la Fiscalía capitalina, mi opinión es que no se negocie nada, expresó el Ejecutivo, ella no puede ser incluida en la terna porque no se puede, afirmó.