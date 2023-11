Cuál es el podcast más reproducido hoy en Spotify México

"Relatos de la Noche" es un podcast que sumerge a sus escuchas en un mundo de misterio y suspenso en cada capítulo. (Captura de pantalla/Spotify)

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcast y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Spotify en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público mexicano, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí los podcast más populares en México

1. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica.

2. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

3. Las Damitas Histeria

Dos morras que van a desmenuzar historias para así poder determinar si tú eres una histeriquilla o él es un eneje.

4. La cuarta es la vencida

Somos seres en constante evolución, en un proceso de vida en el cual caerse y levantarse es parte de nosotros y el encontrarse a sí mismo parece una tarea de nunca acabar, en el podcast la cuarta es la vencida, obtendrás herramientas que te ayudarán a serenar aspectos que estén causándote malestar emocional, psicológico o de tu diario vivir.Laura Arias creó este Podcast para hablar temas relacionados con la salud mental, brindándote herramientas y en cada episodio, una charla con una perspectiva diferente.Bienvenidx a este espacio en el que aprenderás que la tercera NUNCA es la vencida. Hosted on Acast. See acast.comprivacy for more information.

5. Caso 63: Enigma

Isabel Frezan, interpretada por Ana Valeria Becerril, es una chica especial, con gran conocimiento para resolver enigmas, crucigramas y retos lógicos. Las capacidades de esta joven mexicana le permiten ganar un extraño concurso ofrecido por una compañía aún más extraña (e indescifrable). Tal vez por eso no se sorprende cuando descubre que ese premio parece ser la excusa para un desafío mayor: el de resolver el origen y funcionamiento de un arcaico artefacto denominado Enigma 55. Isabel no lo sabe, pero al aceptar esta misión, deberá sumergirse en misterios claves, como el origen de Pegaso, o de los viajes en el tiempo. Y como muchas veces sucede, el éxito de esa misión estará vinculado a su propia existencia. Porque rápidamente Isabel descubrirá que, en esta línea de tiempo, alguien estuvo cifrando su destino.

6. Paranormal

Canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos (OVNI extraterrestre), duendes, fantasmas, clarividencia, médiums, brujería y demás anomalías paranormales que suceden dentro y fuera de nuestro planeta. Creado y conducido por: fepomx

7. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Marian Rojas Estapé, médico y psiquiatra, nos ayuda en este podcast a entender aquellos aspectos fundamentales que afectan cada día a nuestra salud física y mental. Comprender es aliviar y así nos lo muestra desde su experiencia y conocimiento en cada episodio; en los que encontrarás consejos para vivir con más armonía a través del conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra conducta y de nuestro mundo emocional. Entenderás que puede existir una manera de acercarte al cómo hacer que te pasen cosas buenas’, aprenderás del cortisol, del sistema reticular, de la oxitocina, de la corteza prefrontal y tendrás las herramientas necesarias para que puedas identificar a las personas vitamina que te rodean. El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.Créditos: Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaDirección: Sergio García Jáñez y Sara AyllónGrabación: Margot MartínEdición: José David Delpueyo (Sunne)

8. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: Elbadiablo Eduardo Espinosa: NingunEduardo Mario López Capistrán: MarioLopezCapi

9. Penitencia

Bienvenida, bienvenido a Penitencia. Este nuevo proyecto donde llevamos micrófonos a las cárceles de México. Dónde escucharemos historias que nos harán entender a profundidad la violencia en México.

10. FOOM

Que la inteligencia artificial tome control de la humanidad ya dejó de ser ciencia ficción. FOOM, una audio ficción escrita por Julio Rojas (Caso 63) y realizada por Emisor Podcasting, Sonoro, El Extraordinario, Anfibia y La No Ficción.

Qué son los podcast

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcast iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.

Los mejores podcast del 2022

La compañía sueca Spotify anunció en noviembre de 2020 la compra y adquisición de la plataforma publicitaria y de podcast Megaphone por 235 millones de dólares, lo que sirvió para la monetización de audios y el apogeo de este tipo de producción, que se convirtió en uno de los formatos favoritos del 2022.

En el último año la oferta de podcast de Spotify se extendió a nuevos mercados y registró la existencia de más de cuatro millones de podcast, aunque fueron pocos los que lograron dejar una mayor huella en el 2022 y convertirse en los más populares.

A nivel mundial, el título que lideró el ranking de los mejores podcast fue The Joe Rogan Experience, que además sumó su tercer año consecutivo siendo el número uno.

En la lista de los más escuchados le siguió Call Her Daddy de Alex Cooper; en el tercer peldaño se ubica Anything Goes with Emma Chamberlain, una futura exclusiva de Spotify que toca una variedad de temas de la popular creadora estadounidense.

La audio serie chilena Caso 63 fue una de las que logró encabezar por semanas el ranking de los más reproducidos y se ganó el cuarto lugar a nivel mundial. Este podcast en español fue incluso doblado al portugués, brasileño, hindi e inglés.

En el quinto peldaño se ubicó el podcast sobre crímenes reales llamado Crime Junkie en voz de Ashley Flowers y Brit Prawat.

La otra mitad del ranking locomponentítulos como The Daily; la producción latina de suspenso llamada Relatos de la Noche; así como On Purpose with Jay Shetty, Armchair Expert with Dax Shepard y finalizando con TED Talks Daily.