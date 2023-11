Integrante de Aarón y su grupo Ilusión fue detenido por acusación de abuso a su hijastra

El acordeonista fue detenido por abuso sexual a menor Foto: ig/rafael_gonzalez_oficial

Rafael N, acordeonista y cofundador de Aarón y su Grupo Ilusión, fue arrestado este jueves 23 de noviembre por presunto abuso a su hijastra. La detención se llevó a cabo luego de que la Fiscalía emitiera una orden de aprehensión basada en pruebas de abuso sexual a menor de edad, según un comunicado emitido por Tere Delgado, exbailarina, cofundadora de Grupo Aroma y ex pareja del músico.

El acordeonista fue recluido en el penal del Bordo de Xochiaca, en Ciudad Nezahualcóyotl.

La coreógrafa de Grupo Aroma reveló en su cuenta de Facebook que se había descubierto el abuso tras sesiones de terapia psicológica de la pequeña de once años. En su comunicado, Delgado expuso Rafael N incluso habría intentado pagar dinero para no ser detenido:

“Hoy se realizó la detención de el señor Rafael N gracias a la orden de aprehensión que realizó la Fiscalía luego de realizar las pruebas correspondientes al delito de ABUSO SEXUAL A MENOR. Hoy el señor Rafael N está detenido a pesar de todas las piedras que me ponía en el camino pagadas con dinero para callar bocas, callándolas con abuso de poder”.

“Sé perfectamente que esto afecta en todo el mundo, pero para mi mala suerte o para mi propia situación moral tan decaída, tengo que contarles esta penosa situación y que estoy dispuesta a sacar el corazón de madre y la mujer que debe de defender a su hija”, se lee en el comunicado de Tere, quien es ex pareja del hoy detenido.

El acordeonista fue detenido por abuso sexual a menor Foto: ig/rafael_gonzalez_oficial

La menor fue somedita a sesiones psicológicas, tras las cuales el especialista determinó que había sido objeto de agresión sexual por parte del acordeonista de la banda tropical famosa por temas como Todo me gusta de ti, Te vas y No voy a llorar.

“Tras terapias psicológicas se descubrió que mi hija estaba ocultando el abuso sexual que tenía, percatándonos que de todos los malos momentos que puede pasar una niña, los estaba pasando en su propia casa. Hoy ante ustedes me declaro una madre más levantando la voz por su hija pequeña, que no se le debe de permitir a nadie abusar de un pequeño o pequeña”.

Tere Delgado antepuso su papel de madre antes que su rol en el medio del entretenimiento y dijo confiar en la justicia divina en el caso que involucra a su hija de 11 años.

“No me importará gritar, no me importará levantarme con una cartulina afuera de la fiscalía. Porque antes que bailarina, antes que artista, soy mujer y madre, aquí lo que importa es defender a una pequeña que merece que su madre levante la voz para denunciar a este señor, con todo el sentimiento que puedo llevar en mi corazón”, redactó.

“Con toda mi fe confío en la justicia de Dios, y quiero confiar en la justicia del hombre. Quedo a sus órdenes”

El grupo fundado en 1993 en Ciudad Nezahualcóyotl es conocido por sus fusiones de música tropical con vallenato (Foto: Instagram)

Este incidente marca un punto crítico para la agrupación conocida por su música tropical, vallenato y cumbia, activa desde 1993 y nombrada en honor al hermano menor de los González, Aarón, quien falleció ese mismo año a causa de un derrame cerebrla.

Aarón y su Grupo Ilusión se formó en el Estado de México y ha sido parte de la escena musical por casi tres décadas. Integrado originalmente por los hermanos Alfredo y Rafael González, junto a Rigoberto Martínez y Jesús Mejía, el grupo ha generado un considerable seguimiento gracias a su estilo y aportaciones a la música regional mexicana. La detención de su cofundador plantea incertidumbres sobre el futuro de la agrupación.