Quién es Diego Urik, el feminicida al que la Justicia le redujo una “sentencia ejemplar”

Inicialmente la setencia de Diego Urik era de 50 años (Foto: FGE Michoacán)

Diego Urik Mañón Melgoza es el feminicida de Jessica González Villaseñor y su sentencia fue reducida, por lo que pasará 42 años y seis meses en la cárcel, cuando la pena que se le impuso inicialmente era de 50 años de prisión.

Con la decisión del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán que llevaba el caso se dio marcha atrás al castigo inicial que la Fiscalía General del Estado (FGE) calificó como una “sentencia ejemplar”.

Diego Urik asesinó a Jessica, una maestra de 22 años, el 25 de septiembre de 2020. La familia de la joven se movilizó para localizarla desde que aquel día salió de su casa y no regresó.

Cuatro días después de que Jessica fue reportada como desaparecida la FGE confirmó que fue encontrada muerta. Luego la autopsia reveló que fue privada de la vida en la misma fecha en que su familia perdió contacto con ella y que la causa de muerte fue un golpe en la cabeza.

Diego Urik es el feminicida de Jessica González Villaseñor Foto: Facebook/ Cristo Villaseñor

El cuerpo de la maestra fue localizado cerca de la casa de Diego Urik, por lo que pronto fue señalado como el principal sospechoso del femincidio.

Supuestamente el feminicida cenó con sus amigos el día en que asesinó a Jessica y les pidó ayuda para deshacerse del cuerpo, que llevaba en la cajuela de su auto. Sin embargo, ellos se negaron, por lo que terminó ocultando lo restos en el fraccionamiento Montaña Monarca.

Los estudios periciales revelaron que Diego abusó sexualmente de la joven y le propinó no sólo golpes en la cabeza, sino también en el rostro, tórax y muslos.

Debido a que desde el comienzo de la investigación los indicios apuntaban hacia él, la Fiscalía de Michoacán ofreció una recompensa de 1 millón de pesos a cambio de información útil y veraz para localizar al femincida.

Jessica González fue abusada sexualmente y golpeada hasta la muerte por Diego Urik (Foto: Twitter/@pauoropezza)

El 30 de septiembre de 2020 Diego Urik fue localizado en Jalisco, en el municipio de Cihuatlan, colonia Barra de Navidad, Calle Morelos, cerca del Hotel El Delfín.

La FGE consiguió su vinculación a proceso el 1 de octubre de 2020. Finalmente en febrero de este año, tras el desahogo de 120 pruebas, le fue dicatada una pena de 50 años de prisión y el pago de 1 millón 246 mil pesos, pero la setencia fue reducida por decisión de un magistrado.

¿Por qué redujeron la sentencia a Diego Urik?

El magistrado Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, redujo la condena de Diego Urik bajo el argumento de que la sentencia de 50 años no estaba justificada adecuadamente en el expediente. Sumado a ello mencionó que la reducción de su estadía en prisión le permitiría reinsertarse socialmente.

La familia de Jessica González se mostró inconforme con la decisión y rechazó el argumento del magistrado. Su hermano, Cristo Villaseñor, advirtió que se Diego Urik es violento y no ha dado muestras de estar arrepentido, lo cual justifica la pena máxima en su contra, aunque se trate de una persona joven.

“Desafortunadamente el día de ayer el magistrado que estaba llevando la situación tomó la decisión no fundamentada de reducirle la pena siete años y medio a Diego Urik Mañón Melgoza con esta justificación de decir que tiene un derecho no sustentado de reinserción social pero lo que no está aquí contemplado completamente es que es una persona violenta y que durante todo este proceso jamás ha mostrado el mínimo de arrepentimiento”, declaró en entrevista con CB Televisión.

En este contexto fue que Verónica Villaseñor, madre de Jessica, adelantó que apelerá y que comenzaron los trámites para interponer un amparo.