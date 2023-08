Caen ocho presuntos miembros del CJNG tras enfrentamientos en Puebla

Los sujetos que fueron detenidos por las autoridades poblanas llevaban chalecos del CJNG (Foto: Infobae México)

Ocho presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos por autoridades de Puebla en la mañana de este miércoles, luego del enfrentamiento armado que se registró ayer en San Miguel Xoxtla, en el que perdió la vida un oficial.

Te puede interesar: Cayó “El R15″, presunto jefe de plaza del CJNG y vinculado a los cuerpos desmembrados en Veracruz

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Daniel Iván Cruz Luna, condenó los actos violentos que se suscitaron en el municipio mencionado y aseguró que se le brindará apoyo al policía fallecido. En ese sentido, dio a conocer que como parte de las investigaciones se logró la detención de siete hombres y una mujer.

Informó que a dichas personas les fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, vehículos y chalecos balísticos, los cuales tenían las siglas “CJNG”, en referencia a la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Te puede interesar: Cayó “El 02″, operador del CJNG en Michoacán y uno de los asesinos del periodista Armando Linares

“Asimismo, se tiene información de manera preliminar que un masculino arribó al Hospital del Sur en el cual presentaba un impacto de arma de fuego en el abdomen y posteriormente fue declarado sin vida. Existe la probabilidad de que esta persona estuviera relacionada con los hechos acontecidos en el municipio de San Miguel Xoxtla”, indicó Cruz Luna.

A las personas detenidas les aseguraron chalecos que tenían las siglas del “CJNG” Crédito: Twitter @SSPGobPue

Aunque no se dieron a conocer las identidades de los ahora detenidos, se informó que son oriundos de otros estados. Los siete hombres y la mujer quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, pues serán imputados por el delito de homicidio calificado.

Te puede interesar: Violencia en Michoacán: enfrentamiento dejó dos muertos y cinco policías heridos

Por su parte, el secretario de Gobernación de Puebla, Javier Aquino, comentó en entrevista ante la prensa local que todavía no hay informes que comprueben que las personas detenidas pertenezcan al CJNG. Si bien admitió que se aseguraron chalecos con las siglas de dicha organización, indicó que las investigaciones aún continúan en curso.

“Es una especulación. No estamos seguros. Se encontraron algunos chalecos con algunas leyendas. Sin embargo no está confirmado. La investigación va a definir a quiénes pertenecían”, mencionó Aquino al término de un evento celebrado en el Centro Integral de Servicios.

En cuanto al policía estatal que perdió la vida, identificado como Juan Pablo Ramos Morales, el director de la SSP aseguró que se le brindará el apoyo necesario a su familia. En ese sentido, respaldó a los cuatro elementos que resultaron heridos tras intervenir en el ataque armado.

El enfrentamiento se derivó de un reporte sobre personas armadas (Foto: capturas de pantalla)

“A los cuatro compañeros de la Policía que resultaron lesionados ante este evento, en nombre de nuestro gobernador Sergio Salomón, y a título personal, les reitero el total apoyo y respaldo. Tengan la certeza de que recibirán el debido cuidado y la atención médica para su pronta recuperación”, indicó el secretario Iván Cruz.

De acuerdo con los informes oficiales, el enfrentamiento se derivó de un reporte de personas armadas a bordo de vehículos 4x4 en Xoxtla. Ante ello, las autoridades desplegaron un operativo que culminó en una persecución y en un intercambio de fuego.

En su momento se detuvieron a cuatro civiles armados, pero debido a que la situación de violencia todavía no había sido controlada, la alcaldesa Guadalupe Siyancan solicitó a los habitantes del municipio no asistir a las escuelas de sus hijos para sacarlos de los centros educativos hasta que no se restableciera el orden.