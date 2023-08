Amor Rebelde: así reaccionó Manuel Velasco, Paco Álvarez y Andrés Tovar al regreso de las RBD al escenario

Manuel Velasco, Paco Álvarez y Andrés Tovar: sus momentos más virales en la gira de RBD (Fotos: Instagram/@anahi/@dulcemaria/@maiteperroni)

Finalmente, la espera ha concluido: RBD ha hecho su esperado retorno a los escenarios, posiblemente por una última vez, después de 15 años de ausencia desde su despedida en 2009. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann se reunieron para dar inicio a la gira Soy Rebelde Tour el reciente viernes 25 de agosto en El Paso, Texas, Estados Unidos, captando la atención de medios internacionales.

Si bien muchos admiradores han tenido acceso a extractos de los conciertos a través de su popularidad en las redes, son pocos los que han captado ciertos detalles únicos: como las palabras que compartieron los cinco ídolos mexicanos antes de sus actuaciones individuales, un imprevisto que uno de ellos experimentó, y la presencia de seres queridos y amigos en las primeras filas, compartiendo con el público general.

Por ello, lo relacionado a los esposos de las cantantes ha cobrado gran viralidad en redes sociales, pues Manuel Velasco -con Anahí-, Paco Álvarez -con Dulce María- y Andrés Tovar -con Maite Perroni- han dejado de lado sus profesiones, la política, la producción y el cine, para apoyarlas con sus pequeños hijos, ya que las tres mexicanas ya son mamás.

Manuel Velasco olvida la carrera presidencial por México para apoyar en primera fila a Anahí

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena viajó a Texas para acompañar a su esposa (Crédito: @VelascoM_)

“Una noche de muchas emociones, mucho sentimiento y mucho amor. Soy el esposo más orgulloso del mundo viendo a mi esposa bellísima, feliz y triunfando. ¡Fue un concierto vibrante y espectacular! Mis hijos y yo la amamos y nos sentimos los hombres más orgullosos del Planeta. ¡Te mereces esto y más mi vida!”, escribió en Instagram la corcholata verde que aspira a ser el candidato presidencial de Morena en las elecciones del año 2024.

Paco Álvarez deja el séptimo arte para cuidar a la pequeña María Paula

Paco Álvarez deja el séptimo arte para cuidar a la pequeña María Paula , hija que tiene con Dulce María (Foto: Instagram)

“¡Eres magia! Se me pone la piel chinita cuando veo y escucho esto, lo que hace sentir a más de 40 mil personas. Tú voz es transparente, tu mensaje es puro, con conciencia, con amor. Eres una mujer increíble, no dejaré de decirlo, la mamita más hermosa, la mejor compañera de vida. Tú alma preciosa que nos inunda a todos los que te rodeamos. Tu alma que nunca olvida la humildad de la vida, que las cosas pequeñas son importantes, que a veces lo más sencillo, lo real, lo genuino, es lo que vale. Qué hay cosas que no se pueden comprar. Amo que siempre nos recuerdas eso en cada paso que das, en cada decisión, en cada palabra, en cada momento que te paras en un escenario y esa voz hermosa sale desde lo más profundo de tu Corazón. No pares nunca de cantar. Te amo por siempre, te amamos”, le dedicó Paco Álvarez a Dulce María.

Andrés Tovar, un descanso de la tv mexicana para cuidar a la recién nacida Lía

Andrés Tovar, un descanso de la tv mexicana para cuidar a la recién nacida Lía, primogénita de Maite Perroni (Foto: RS)

Aunque el productor de TV Azteca no ha compartido video o mensajes en sus redes sociales como los esposos de las colegas de Maite Perroni, Andrés Tovar ha sido captado en más de una coacción acompañado a la también actriz en sus ensayos y eventos públicos mientras él cuida a su hija que tiene escasos meses de haber nacido.