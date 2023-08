Habitantes de El Caracol en Guerrero no tienen agua ni luz tras ataques de la Familia Michoacana

Los pobladores sufren las consecuencias de los ataques con drones (Foto: Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello”)

Pobladores de la localidad El Caracol, ubicado en el municipio General Heliodoro Castillo, en Guerrero, reportaron que no tienen acceso a servicios básicos luego de los ataques que han sufrido en días recientes. Los reportes más recientes de agresiones sucedieron el pasado sábado y estas acciones serían responsabilidad de la Familia Michoacana.

Como consecuencia durante el domingo 27 hubo reportes de los propios pobladores en los que aseguraban que no tienen luz ni agua y por los ataques no han podido salir a realizar sus actividades.

A través de testimonios recogidos por el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello” y a los cuales Infobae México tuvo acceso se pueden escuchar los llamados de auxilio debido a la situación que están viviendo.

"No tenemos agua ni luz", aseguró una de las personas (Foto: Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello”)

“Aquí en El Caracol nosotros no podemos salir no tenemos agua ni luz porque se nos reventó un cable, nos están tirando bombas desde ayer y no tenemos agua para tomar”.

A decir de los pobladores, el día de ayer fueron atacados con aproximadamente 20 bombas y posteriormente otras ocho, una situación que ha provocado que los menores de edad lloren porque necesitan comida, pero los pobladores no pueden realizar los alimentos debido a los hechos violentos.

“Al parecer un dron del que están aventando las bombas les cayó a ellos, esperemos que haya acabado con ellos porque la verdad aquí los niños chillan que quieren comer, no podemos salir a hacer de comer”, fueron parte de las declaraciones de una de las habitantes de El Caracol.

De igual manera, a través de las imágenes compartidas se puede ver que un cable de luz se reventó.

En diferentes ocasiones se han reportado ataques con drones (Imagen: Infobae México)

La situación en Guerrero

Fue el día de ayer que la organización Minerva Bello denunció los ataques en contra de los pobladores de El Caracol:

“Desde el medio dia esta comunidad esta siendo atacada con bombas lanzadas desde drones y disparos hacia su comunidad. Hace unas semanas exhortábamos a las autoridades intervenir para poder poner a salvo a los pobladores, sin embargó no recibimos ninguna respuesta (sic)”.

Lo anterior dejó como resultado la muerte de una persona y la posibilidad de que no haya clases para el lunes 28 de agosto. Por su parte el padre Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro Minerva Bello, dijo que los pobladores se refugian en algunas construcciones de concreto que hay en la zona, pues las otras viviendas, con lámina, son dañadas por las bombas.

Fue el pasado 15 de agosto que el mismo padre indicó que los ataques con bombas que eran lanzadas desde artefactos no tripulados serían responsabilidad de presuntos miembros de la Familia Michoacana y que estas acciones serían para pelear el territorio con otra organización criminal, conocida como Los Tlacos.

Bloqueos y detenidos en Michoacán durante el domingo

Varios detenidos son menores de edad (Foto: SSP Uruapan)

También durante la mañana del domingo 27 de agosto hubo bloqueos y quema de negocios en por lo menos tres municipios de Michoacán. Medios locales tambien informaron sobre detonaciones de arma de fuego, aunque la Guardia Civil desmintió que hubiera enfrentamientos armados.

Como consecuencia de la situación de riesgo en la entidad el presidente municipal de Apatzingán, José Luis Cruz Lucatero, conformó un operativo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la policía local.

Tras los hechos violentos fueron detenidas seis personas identificadas como Luis Octavio “N”, Harold Iván “N”, un adolescente de 17 años y otros dos adolescentes de 16 años. Las personas detenidas serían las responsables de causar daños a comercios.

“A los investigados les fueron aseguradas tres motocicletas y recipientes con un líquido con características de gasolina”, detalló en un comunicado la Fiscalía General del Estado de Michoacán.