Lorenzo Córdova alertó riesgos al proceso democrático, pese a lineamientos del INE

El exconsejero presidente habló sobre los lineamientos del INE (Cuartoscuro)

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, alertó peligro en el proceso electoral del 2024, pese a que el organismo que comandó hasta el pasado mes de abril dio a conocer una serie de lineamientos para la Cuarta Transformación y el Frente Amplio por México.

Durante una entrevista, el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM indicó que los procesos del oficialismo y de la oposición son un hecho complejo, debido a que se podría estar viviendo “una simulación”, así como una violación a las normas en la materia.

“¿Alguien tiene alguna duda que el proceso del Frente Amplio por México y Morena no será para elegir un candidato? Es una simulación, se está violando la ley”

Aunado a lo anterior, el abogado de profesión sentenció que no es buena señal ni buen termómetro de cara a los comicios del próximo año que todos los grupos políticos violen la ley y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Consejo General del INE dio a conocer una serie de lineamientos para las corcholatas del oficialismo y de la oposición (Twitter/INEMexico)

En tanto, para Radio Fórmula, la comunicadora Azucena Uresti preguntó a Córdova Vianello si los lineamientos emitidos por la autoridad electoral servirían en el contexto que se está desarrollando al interior de los partidos; sin embargo, éste refirió que “estamos en la ley de la selva”, puesto que cada quien hace lo que quiere.

Para argumentar mejor su pensamiento, el exconsejero sentenció que la regulación de los recorridos —como los institutos políticos han llamado a sus asambleas— sería lo menos peor de todas las malas noticias, pues sentenció que eso no deja de evidenciar que se está violando la ley y se están cometiendo presuntos actos anticipados de campaña.

No obstante, celebró que se haya podido establecer una serie de reglas para esta etapa del proceso, aunque no le parecieron congruentes del todo, también destacó que los partidos políticos no estuvieron de acuerdo y señaló eso como un punto a favor.

“Las leyes pueden no gustar, pero los actos de proselitismo interno arrancan hasta noviembre”

La CDMX y el Edomex se llenan de propaganda de las corcholatas (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Ahí no terminaron los señalamientos de investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues refirió que los actos no son recientes, sino que en el caso de la Cuarta Transformación —conformada por Morena, PT y PVEM— llevan más de un año, mientras que los Frente Amplio por México se remontan a un par de meses.

Pese a su crítica, apuntó que la tarea más difícil para los aspirantes en ambos bandos será eliminar la propaganda, pues acusó que ésta se encuentra en la mayor parte del país. En segundo lugar, celebró la fiscalización de los actos.

“En septiembre vamos a tener las candidaturas, creemos que desde ese tiempo hasta noviembre los candidatos no van a aparecer en ningún lado, ¿qué hará la autoridad electoral?”, refirió como uno de los riesgos de que los institutos políticos no hayan respetado los tiempos que marca la ley electoral.

Finalmente Lorenzo Córdova adelantó que los comicios del próximo año podrían ser uno de los más complicados en los últimos años e incluso previó impugnaciones si éste no se realiza como lo marca la ley.

¿Cuáles fueron los lineamientos del INE?

Las palabras del exconsejero presidente se dieron un día después de que el Consejo General de la autoridad electoral aprobó una serie de lineamientos para la Cuarta Transformación y el Frente Amplio por México, con el fin de que no se comentan presuntos actos anticipados de campañas.