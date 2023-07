Estafan a joven con un chocolate pirata en el metro de la CDMX; usuarios lo tachan de ingenuo | VIDEO

joven estafado en metro cdmx (Captura de pantalla/Tiktok)

Para los capitalinos que frecuentan el transporte público, encontrarse con vendedores ambulantes en el Metro de la Ciudad de México es algo de todos los días. Y es que, varias personas ofrecen todo tipo de productos en los vagones, ya sea desde plumas, cubrebocas hasta dulces o chocolates.

Sin embargo, no toda la comida u objetos que se ofrecen son estrictamente originales, por lo que los usuarios más experimentados ya saben como diferenciar un producto y, con base en eso, deciden comprarlo.

Ese no fue el caso de un joven, quien se apantalló con los precios que le ofrecieron los vendedores y fue estafado al comprar un chocolate que era pirata.

Cómo fue la estafa

A través de TikTok el usuario identificado como Carlos Toris (@carlostoris) compartió un clip mostrando su desilusión.

Línea 12 del Metro de la CDMX. (Cuartoscuro)

“Gente, me estafaron en el Metro de la Ciudad de México, me vendieron este chocolate Hershey’s de almendras, creo que no es original”, comentó en primera instancia.

Tras ello, procedió a mostrar el producto y enseñó que no contaba con las especificaciones ni la calidad de un producto original. Además, agregó que lo compró porque costó diez pesos.

“Vean, el papel está bien chafa, es como no sé... de regalo y vean el aluminio donde viene el chocolate. Es como en donde envuelves la comida. Vean, ni tiene almendras y ni dice Hershey’s. Sabe raro”, añadió.

Usuarios en redes lo critican

El clip rápidamente se viralizó y usuarios de esta plataforma tacharon de ingenuo al joven que se desilusionó.

Usuarios en redes sociales lo tachan de ingenuo (Carlostoris/Tiktok)

“Me paso una vez también chequen la fecha de caducidad, me querían vender unos Delice caducados”. “Estos foráneos”. “Creí que todos lo sabíamos”. “Bienvenidos a la realidad del metro de la CDMX”. “por 10 varos quieres uno original son como las pilas también dicen ser Duracell y traen una etiqueta pegada”, son algunos de los comentarios.

Al ser cuestionado sobre por qué creyó que era original, Carlos explicó que de donde él es originario los precios son más accesibles.

“Pues si, todo es mucho más barato acá que en la frontera”, describió el internauta.

Cabe señalar que la venta ambulante en el Metro de la capital del país no está permitida, por lo que es común que se realicen operativos para evitar el comercio ambulante en andenes y pasillos.

Esto a causado todo un debate, ya que varios usuarios están de acuerdo con estas medidas, pero otros han considerado a lo largo del tiempo la importancia de apoyar a quienes no tienen acceso a un empleo formal.