Hombre se toma una selfie y capta un extraño objeto volando en el cielo: “Me vieron y no me llevaron”

La imagen fue tomada en Las Dunas de Bilbao, Coahuila. (@ramiro_navarro_)

Uno de los temas que más intriga a las personas, es el de la vida en otros planetas. Y es que, en muchas ocasiones, se han mostrado supuestas pruebas que demostrarían que esto es una realidad, sin embargo, también hay quienes lo dudan y, dicen, esas supuestas pruebas están de alguna forma truqueadas.

Te puede interesar: Por qué “Peje Folla” se hizo tendencia en redes sociales y a qué se refiere

Es muy común que por medio de redes sociales, se den a conocer imágenes, videos e incluso audios, en los que se ven y escuchan extrañas cosas. Por ejemplo, hay quienes captan en materiales audiovisuales o imágenes algún Objeto Volador No Identificado (OVNI). Algunas ocasiones, este material se difunde porque las personas se dan cuenta y aprovechan para capturar el momento, sin embargo, hay otras ocasiones en las que, sin querer, salen en fotos o videos.

Tal fue el caso de un hombre que, por medio de las redes sociales, compartió una imagen que se viralizó. Y es que, en la fotografía, que tenía la intención de ser una selfie, se alcanza a ver un objeto volando en el cielo. El hombre aseguró no haberse dado cuenta de que al tomar la selfie, se había capturado dicho objeto, sin embargo, posteriormente vio la fotografía con detalle y fue cuando la observó.

Te puede interesar: AMLO señaló al líder detrás del “supremo poder conservador” en México

El usuario de Twitter, de nombre Ramiro Navarro, compartió tres imágenes en su red social, en las que señaló que justo en ese momento, en el que decidió tomarse la foto en el paisaje de las Dunas de Bilbao, ubicadas en Viesca, Coahuila, el pasado 10 de junio, se puede observar el objeto en el cielo. “Hace unas semanas fui a las Dunas de Bilbao, ¿y qué creen? Me vieron y no me llevaron”, es la frase con la que el joven decidió acompañar las fotografías.

El hombre se dio cuenta del objeto al analizar su fotografía. (@ramiro_navarro_)

Tras la publicación, muchos usuarios comenzaron a cuestionarse y debatir sobre si lo que se veía en el cielo en la selfie era un OVNI o no, aunque destacaron los mensajes que aseguraron que existe vida en otros planetas. “Olv si se ve”, “¿Ya se lo mandaste a JaimeMaussan?”, “Andan buscando vida inteligente”, " Yo sé de gente muy cercana que han visto en la presa, ya son varias”, “Era yo en un Tesla”, fueron algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

Te puede interesar: Temblor hoy 1 de julio en México: se registró un sismo en Manzanillo, Colima

Además, en una entrevista realizada a N+, el autor de la imagen explicó que se dio cuenta del supuesto objeto volador, porque, al estar platicando con una amiga de Puebla, sobre qué lugares había en Torreón para visitar, él le dijo sobre Las Dunas de Bilbao y le envió la selfie que se había tomado días antes. Tras esto, su amiga le comentó que ya se veía muy canoso, por lo que comenzó a hacer zoom a su cara para notar sus canas, y de repente, al hacer el zoom hacia arriba, fue que notó el objeto.

Dijo que en las demás fotografías que se tomó, no se ve ese punto en el cielo, solamente en una.

Objetos extraños son captados en el cielo de Tepoztlán

Un caso similar se dio hace unos días, cuando cámaras captaron en el cielo en Tepoztlán, Morelos, luces que se movían muy rápido de manera extraña. La imagen que fue captada por cámaras de vigilancia, mostró al extraño objeto moviéndose de un lado a otro, dejando una especie de rastro.

Por medio de redes sociales, se dio a conocer un video en el que se ve un objeto moviéndose de un lugar a otro, cerca de la Pirámide del Tepozteco Crédito: FB David Sánchez Torres

El video fue compartido en una cuenta de Facebook, y se explicó que la imagen había sido captada muy cerca de la pirámide del Tepozteco. En el video puede apreciarse una especie de estela que deja el objeto, al pasar a gran velocidad, y fracciones de segundo después, se aprecia de nuevo la ráfaga, moviéndose de un lugar a otro. El extraño fenómeno realizó movimientos a gran velocidad, sin embargo, en otra parte de la grabación se apreció como un estilo de marcar en el cielo una luz.