Maryfer Centeno analizó aparición pública de Luis de Llano tras perder caso contra Sasha Sokol

Los clientes del restaurante reaccionaron al artista

Luego de que Sasha Sokol dio a conocer que la denuncia que interpuso en contra de Luis de Llano procedió a su favor, por lo que el productor deberá cumplir con una sentencia, el tema ha vuelto al centro de la conversación.

La más reciente aparición pública del realizador de producciones como Agujetas de color de rosa y Baila conmigo ocurrió hace unos días en la ceremonia de los Premios Patria, donde la presencia de De Llano provocó un zafarrancho pues la prensa intentó obtener declaraciones sobre el escabroso caso que lo mantiene en medio de los reflectores.

Maryfer Centeno analizó el lenguaje no verbal de Luis de Llano (Foto: Instagram)

Sin embargo, el exproductor del grupo Timbiriche se negó contundentemente a hablar de Sasha Sokol, quien comunicó en días pasados de De Llano deberá ofrecerle una disculpa pública y no volver a mencionarla en sus futuras declaraciones.

Ante la negativa del productor, ahora la grafóloga Maryfer Centeno dio a conocer su opinión respecto al lenguaje no verbal que observó durante la alfombra roja del evento y así lo analizó para el programa Chisme no like!:

Flor Rubio y Ricardo Casares no estuvieron a favor del ex productor de Televisa, mientras que Mauricio Barcelata y Annette Cuburu fueron mucho más neutros

“Llama la atención en este lenguaje corporal, no solamente es la sorpresa, sino que no desmiente al comentario que le hace al reportero… Quiero que nos centremos en la sonrisa tensa, ya no es una sonrisa feliz, ya es una sonrisa que refleja tensión”, dijo para el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Y agregó: “Aquí lo que vemos es una cara de sorpresa, note cómo parece que se le van a salir los ojos de lo sorprendido que está, nota también cómo está enseñando los dientes porque se siente de alguna manera amenazado… En ese momento mira hacia abajo, no es necesariamente una afirmación porque no acaba de hacer el sí con la cabeza, incluso hace una expresión donde la mirada se alcanza a ver triste y él trata de mantener esta serenidad”.

“En ese momento dice ‘no me arrepiento’, pero el movimiento lo hace tan rápido que refleja nerviosismo”, explicó la especialista.

Sasha Sokol estremeció a la opinión pública tras sincerarse sobre el abuso de poder que vivió en su relación con Luis de Llano (Foto: Archivo)

¿Qué dijo Luis de Llano en su aparición tras triunfo de Sasha Sokol?

El ex productor de Televisa no había tenido alguna aparición en público desde que la también conductora de televisión decidió, en un primer instante, hacer su denuncia y luego comunicar la sentencia fallada por un juez.

Sin embargo, el pasado viernes 26 de mayo, el hermano de la productora Julissa y tío de Benny Ibarra asistió a una entrega de premios en la Ciudad de México, donde tuvo que ser ayudado por su equipo de seguridad para poder salir del momento en que diversos reporteros lo abordaron con preguntas sobre Sasha Sokol.

“Sobre ese tema mis abogados están trabajando, ellos son los que están al pendiente y están manejando todo esto”, indicó breve y tajantemente.

Aunado a esto, días antes de su reaparición en los Premios Patria, había trascendido la información de que Luis de Llano apelaría a la sentencia que dio a conocer Sasha.

Los integrantes de Timbiriche han dado muestras de apoyo a su excompañera (Foto: Instagram)

Según difundió Chisme no like!, el también escritor y “rockero frustrado”, como él mismo se ha presentado, compartió con su equipo a través de un mensaje que por ahora no tiene algún comentario acerca de la resolución legal de la que fue objeto, pues inició la apelación y el proceso sigue en pie.

Además, el ex productor de Kabah y Garibaldi mencionó que él y Sokol tenían un contrato de confidencialidad, por lo que no podrían hablar públicamente sobre algún tema, pero no detalló cuál.

“Muy pronto te contactaré y con mucho gusto lo hacemos. Actualmente supuestamente tenemos un contrato de confidencialidad que ella no está respetando, pero yo sí respeto la ley y el caso aún no se termina, hay apelaciones. Te agradezco mucho tus palabras”, fue lo que contestó De Llano a la petición del programa por obtener algunas declaraciones.