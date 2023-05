Poncho De Nigris respondió a las críticas que exigen su salida de MasterChef Celebrity México

Poncho De Nigris se ha convertido en el competidos más odiado de la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Foto: Instagram)

Este 14 de mayo arrancó la nueva temporada de MasterChef Celebrity en México, y con tan sólo dos episodios al aire, parece que la audiencia e incluso los concursantes ya tiene bien identificado quién es el villano de esta temporada: Poncho De Nigris

Desde el episodio uno, De Nigris causó el disgusto de los chefs por su actitud llena de soberbia y comentarios fuera de lugar contra Jorge “El Travieso” Arce, a quien tachó de “bueno para nada”. Lo cierto es que el conductor ha esto rodeado de controversia mucho antes de que el programa comenzara, por lo que el público estaba predispuesto para pedir su salida desde el minuto uno, no obstante, su actitud sólo ha reiterado la mala imagen que ha acarreado durante más de una década.

El segundo episodio de MasterChef Celebrity no fue la excepción y la controversia con Poncho continuó, siendo parte del reto de eliminación, en el cual, presentó una carne asada con papas cambray y salsa que dejó muy insatisfechos a los chefs. Mientras la chef Zahie Téllez le recriminaba al famoso regiomontano haber hecho un plato sin colores y sin originalidad, el entre risas se excusaba diciendo que “era rústico”. Sumado a esto, Téllez aseguró que la salsa que presentó Poncho era muy ácida finalizando con un tajante “tu plato no me sorprende”.

Poncho De Nigris fue duramente criticado por los chefs en MasterChef Celebrity 2023

Por su parte, el chef Herrera no fue tan sutil y le dijo a su compatriota que “dejara de hacer platos predecibles y que cualquiera podría hacer en cualquier momento”.

Antes de que pudiera dar su opinión, el chef Poncho Cadena fue interrumpido por “El Travieso”, quien desde el balcón dijo que las papas de Poncho estaban “igual de secas que su cerebro”. Cadena despotricó contra “El Travieso” y le pidió que dejara de criticar platos ajenos. Aunque el altercado no pasó a mayores, siguió avivando el fuego de la rivalidad entre el boxeador y el conductor.

A pesar de todas las controversias, Poncho no fue el que salió de la cocina más famosa de México, sino el conductor español Pedro Prieto. A partir de aquí, un montón de comentarios en redes se fueron directamente contra Poncho De Nigris.

Jorge "El Travieso Arce" ha generado una controversial rivalidad con Poncho De Nigris (Instagram: @traviesoarce5 // TV Azteca)

“El Poncho que ya se creía ganador jajaja que bueno estuvo apunto de salir, y que sangrón y arrogante es y que se deje de agarrar el cabello por higiene”, “Que mal que le tiran c*gada a Poncho así le digan todo eso ¡Y al final lo dejen! Siempre hacen lo mismo”, “Lastima que no corrieron al CHOCANTE de De Nigris, por lo menos este concursante (Pedro Prieto) propuso platillos y no carnes asadas”, fueron algunos de los comentarios que el público hizo demostrando que a donde quiera que va, el regiomontano causa controversia.

Por supuesto, De Nigris no se quedó callado y en Twitter respondió con su característica actitud a las críticas que ha recibido durante los últimos días por su desempeño en Master Chef Celebrity México.

“Para los que no creían, una semanita más en Master Chef MX y la Queso! Jajaja jajaja jajaja recuerden que el sentido del humor le gana a todo. Gracias por la buena vibra de muchos. Y a los que les molesta el brillo pues pónganse lentes de soldador. Nací con la Luz de agencia”, escribió el Poncho en su cuenta oficial de Twitter.

Poncho De Nigris se burló de la gente que ha pedido su salida desde el episodio uno de Master Chef Celebrity México Foto: Twitter/@_PonchoDeNigris

Esta respuesta también ha causado muchos comentarios, tanto de gente que apoya a Poncho y ve con muchas gracias las ocurrencias del conductor hasta aquellos que ruegan por verlo salir cuanto antes de la cocina más famosa de México.

Aún quedan 19 participantes en Master Chef Celebrity México y varios programas por delante, ¿logrará Poncho continuar avanzando a pesar de su actitud?