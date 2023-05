Eduin Caz arremetió contra sus ‘haters’ en redes sociales: “metiches que no sirven pa’ nada”

El cantante dice que ya no compartirá su vida personal en redes. Video: @eduincaz.

Luego de verse envuelto en diversas polémicas y críticas, el joven Eduin Caz tomó una decisión y anunció de manera tajante que ya no compartirá su vida privada a través de las redes sociales. Asimismo, el intérprete de “El Tóxico” envió un mensaje a sus haters y todas las personas que le critican, para decirles que son unos “chismosos buenos para nada” que poco conocen y conocerán sobre su vida.

Todo lo anterior deviene de un cúmulo de polémicas y críticas de las cuales la joven estrella ha sido protagonista. La primera de ellas sucedió luego de que anunciara que se sometería a varios procedimientos quirúrgicos para solucionar algunos problemas de salud que venía arrastrando desde hace tiempo. Incuso compartió fotografías a través de sus canales oficiales con la intención de documentar para sus fans, su proceso de recuperación.

De inmediato los internautas, fans y no fans, especularon que sus procesos quirúrgicos no tenían nada que ver con la salud, sino que se trataban de tratamientos estéticos. Uno para mejorar la apariencia de su rostro y otro más para reducir su peso. Las teorías se hicieron más intensas cuando el cantante apareció en un programa de concursos con ciertas modificaciones en el rostro. Entonces el público dictaminó críticas, burlas, memes e incluso comparaciones con Ninel Conde.

Un par de días después, el pasado 10 de mayo, el cantante publicó un video en sus redes en donde realizó una coreografía de la famosa canción de Denisse de Kalafe, “Señora señora”. Con intenciones de colgarse del Día de las Madres, Caz bailó de forma burlona los primeros versos de la canción y fingió tener un gran vientre y dolor durante la estrofa “a ti cargaste en tu vientre dolor y cansancio”.

“Para nada chistoso. Si así es como naciste y así tu exesposa tuvo a tus hijos. Un mínimo respeto para las mamás, ridículo”, fueron algunas de las críticas que recibió de los usuarios de redes. Otra persona afirmó que se sentía decepcionada y que mejor no iría a su concierto programado en Cancún, a lo que el joven artista contestó: “Con todo respeto, ya está vendido el evento (en Cancún), no te ocupamos ahí. Los que van a estar ahí se la van a pasar de verg*s”.

Ante la ola de críticas y comentarios Eduin Caz resolvió en eliminar el video y ahora en anunciar que a partir de ahora, sus redes sociales ya no tendrán el mismo contenido.

Eduin Caz responde a los haters

Por todas las situaciones previamente expuestas, al parecer el cantante ahora se percibe a sí mismo como objeto de observaciones. Anunció que ya no compartirá su vida personal en redes y además aclaró que no solamente hizo la coreografía, sino que también festejó y dio regalos a su esposa.

“Creo que los haters y las páginas de chismes andas muy errados, andan valiendo ver**a. [...] No se si se han dado cuenta, pero de un tiempo pa’ ca mi vida personal ya no quiero que la sepan, a chingar a su madre. Entonces, con todo respeto, mis fans los amo ustedes saben todo, pero los otros metiches que no sirven pa’ nada, ni para un buen chisme, pues así es la cosa”.

En una storie posterior, compartida vía Instagram, la voz de “Ya supérame” decidió cerrar el tema. Explicó que comprende cuál es el trabajo de los reporteros y periodistas, pero aseguró que no necesita ser amigo de ninguno de ellos.

“Si tú tienes tu página, si tú eres muy verg**s, deja de publicar cosas mías wey. ¿O no puedes? ¿Ocupas mis números? ¿No vea? Gracias, no me interesa su amistad, ni me interesa estar peleando. Simplemente ya no publiquen cosas mías”.

Momentos después el cantante continuó publicando ‘historias’ a través de sus redes. Muchas de ellas sobre su proceso de ejercicio en el gimnasio, o de las cosas que hace desde casa. Los fanáticos consideran que el artista todavía no está listo para dejar de compartir su día a día en redes.