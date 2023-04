AMLO anunció regreso de las mañaneras y arremetió contra oposición: “Nada más quieren hablar ellos”

El presidente acusó a los conservadores de intolerantes por querer prohibir las mañaneras (captura/Twitter/@lopezobrador_)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que el próximo lunes 10 de abril regresarán las mañaneras, luego de que el pasado Jueves y Viernes Santo no se llevaron a cabo.

A través de un video colgado en sus redes sociales, el mandatario mexicano adelantó que —tras encontrarse en Palenque, Chiapas, durante el fin de semana— ya va de regreso a la Ciudad de México, por lo que el lunes ya habrá conferencia matutina. “Seguirán las mañaneras porque todos tenemos derechos a estar informados y también a disentir”, comentó el titular de Ejecutivo federal.

“Ya vamos de regreso a la Ciudad de México. Estuvimos en Palenque el fin de semana; ya nos estamos despidiendo de las ceibas, de la guanábana, del mamey, del palo de tinte, de los pájaros, de los araguatos, de las guacamayas... ya mañana vamos a estar en la mañanera”, expresó el jefe del Estado mexicano en su video.

Seguirán las mañaneras porque todos tenemos derecho a estar informados y también a disentir. pic.twitter.com/VR4gLIBhxi — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 9, 2023

Por otro lado, criticó que los “conservadores” buscan eliminar su espacio informativo; no obstante, aclaró que no lo van a lograr. “Quieren prohibirla (mañanera), imagínense, los conservadores son intolerantes. Nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos. Pero bueno, no van a poder”, finalizó el presidente su mensaje dominical a través de redes sociales.

Fue en el marco de la Semana Santa que el tabasqueño anunció desde el 4 de abril que suspendería dos de su conferencias: la del jueves y viernes 6 y 7 de abril, como parte de las celebraciones religiosas que se llevan a cabo en México.

“Les comento que el próximo jueves y viernes no habrá conferencia, para que sepan y planeen si quieren ir a ver a sus familiares o quieres irse a sus estados”, informó López Obrador a la prensa.

AMLO acusó que posición busca prohibir las mañaneras (Presidencia)

Sin embargo, aprovechó las fechas para mandar mensajes con respecto a las celebraciones. El jueves 6 de abril colgó una cita de Mahatma Gandhi con respecto a Jesús y los cristianos.

“‘No sé de nada que hay hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada de malo en el cristianismo’. Pero entonces añadió: ‘El problema está en ustedes los cristianos, pues no viven de conformidad con lo que enseñan’”, compartió.

Para el Viernes Santo, volvió a compartir otra reflexión sobre Jesús, ahora del novelista ruso León Tolstói: “‘Cristo es un reformador que desmoronó los antiguos fundamentos de la vida y nos proporcionó unos nuevos, y cuya reforma aún no se ha llevado a cabo t todavía sigue vigente”.

El mandatario recordó el intento de desafuero en su contra cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal (REUTERS/Henry Romero)

Entre tanto, el presidente de México durante el fin de semana también aprovechó para recordar el desafuero que le aplicaron legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRI) en 2005, por órdenes del entonces titular de Ejecutivo federal, Vicente Fox.

“El 07 de abril de 2005 los legisladores del PRIAN me desaforaron por órdenes de Fox y con la complicidad de los ministros de la Corte. Los jóvenes que ayer cumplieron 18 años —la mayoría de edad— estaban naciendo”, rememoró López Obrador.

Información en desarrollo...