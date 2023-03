México registró un promedio de 83 homicidios diarios en el último bimestre

Foto: EFE

El número de homicidios dolosos en México repuntó un 4,23 % anual en el primer bimestre de 2023 hasta 4 mil 882 asesinatos, un promedio de 83 al día, según informó este miércoles la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Estos datos se comparan con los 4 mil 684 homicidios de los primeros dos meses de 2022, según datos que exhibió la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia matutina del Gobierno.

Tan solo en febrero, la SSPC documentó 2 mil 282 asesinatos, una subida interanual de 1,06 %, aunque un decremento mensual de más del 12 % ante los 2 mil 600 de enero pasado.

Pese al repunte, la secretaria defendió que “desde el inicio de la Administración (de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018) hasta hoy, el comparativo del homicidio doloso es una disminución de 21,1 %”.

Rodríguez expuso que seis estados concentran casi la mitad de los homicidios: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, que en conjunto representaron 2 mil 345 de estos crímenes.

Más delitos federales, menos feminicidios

Los datos de la SSPC también exhiben una subida interanual del 8,85 % en los delitos del fuero federal en el primer bimestre, cuando hubo 12 mil 397.

Pese a ello, Rodríguez sostuvo que los crímenes federales han caído casi 30 % desde el inicio del sexenio.

“Aquí se ve muy claramente cómo los delitos del fuero federal han venido a la baja. Aquí están en su mayoría a la baja, salvo los delitos con armas de fuego y explosivos, que por las detenciones han ido al alza”, argumentó.

La funcionaria enunció, para el primer bimestre, una subida interanual de 13,8 % en delitos relacionados con armas de fuego y explosivos.

Pero hubo decrementos de 38,1 % en los crímenes de delincuencia organizada, de 21 % en delitos financieros, y de 16,2 % en los cometidos por servidores públicos.

Mientras que en enero se reportaron 47 mil 100 robos de todo tipo, un 0,21 % menos que un año antes, además de 7 mil 670 robos de vehículos, un mínimo histórico.

Por otro lado, en febrero hubo 75 feminicidios, asesinatos de mujeres por razones de género, una reducción interanual de 3,85 %.

En lo que va del año, ha habido 147 feminicidios, un 4,55 % menos que los 154 del mismo periodo de 2022.

López Obrador defiende

Estas cifras se reportan tras la caída anual de 7,1 % en homicidios en 2022, cuando México registró 30 mil 968 asesinatos tras los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34 mil 690 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 554 en 2020, seguidos de 33 mil 08 en 2021.

“Afortunadamente vamos bien, se va reduciendo la incidencia delictiva en el país, y esto es muy bueno”, aseveró el mandatario.

Pero en el inicio de este año, México ha estado bajo presión de Estados Unidos por el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en la frontera.

Así como por un informe del Departamento de Estado que esta semana denunció la impunidad, las violaciones a derechos humanos y los niveles de violencia de los cárteles en México.

López Obrador tachó este reporte de “bodrio”.

“No tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos, en México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada, en México no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos”, zanjó.