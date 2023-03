Cómo reaccionó la gente cuando Azela Robinson reemplazó a Rebecca Jones en Cabo

A través de las redes oficiales de la publirrelacionista Danna Vázquez, este 22 de marzo se dio a conocer el fallecimiento de Rebecca Jones, una de las actrices más icónicas de la televisión mexicana de los últimos años. Si bien, no se ha dado a conocer de manera oficial la causa de la muerte de Jones, varios medios especulan que se trató de la neumonía que la aquejó desde 2022.

Durante ese mismo año, Jones participó en el que sería su último proyecto para televisión: Cabo, telenovela protagonizada por Bárbara de Regil que narró la historia de Sofía, una joven humilde que se casa con Alejandro, un empresario cuyo hermanastro hará todo lo que esté en sus manos para poderse quedarse con las empresas de este. En Cabo, Jones interpretó el papel de Lucía Alarcón, mujer de sociedad que cuya ambición le causaría toda clase de problemas a los protagonistas.

Rebecca le dio vida al personaje de Lucía durante 50 episodios, sin embargo, su estado de salud impidió que continuará en el proyecto, y a pesar de que los productores esperaban su recuperación, Rebecca no logró mejorar a tiempo, por lo que tuvo que ser sustituida por Azela Robinson.

A pesar de no haber podido completar su participación en la novela, Rebecca compartió en sus redes sociales el amor que le tuvo al proyecto, además de agradecer el apoyo que amigos, familia y seguidores tuvieron durante ese momento tan complicado.

“Fue un año por demás difícil para mi y para muchos más, pero lleno de enseñanza y cambios. De las cosas más hermosas fue haberme dado cuenta del gran amor que tengo a mi alrededor, y no hay regalo más grande que ese. GRACIAS a todos ustedes que no pararon de tenerme en sus oraciones y en su apoyo incondicional. Adiós a Lucía, un personaje que me dió tanto y me permitió crecer como actriz”, escribió Jones en Instagram el pasado 2 de enero.

A través de sus redes sociales, Rebecca Jones se despidió de su personaje, Lucía Alarcón del programa Cabo. Foto: @la_rebeccajones

Fue así que en el episodio número 51 de Cabo, Azela Robinson apareció caracterizada como Lucía Alarcón con un imponente “Buenas noches”, lo que muchos seguidores de la serie sintieron como una bienvenida al programa.

¿Cómo fue el recibimiento de Azela Robinson?

Cuando se cambia un actor en pleno rodaje, las reacciones de los fans pueden ser por demás mixtas, incluso, se puede esperar un gran descontento. Sin embargo, este no fue el caso de Azela, sobre todo por las circunstancias en las que Rebecca salió del programa, meramente por cuestiones de salud. Sumado a esto, Azela Robinson es una actriz igual de reconocida que Rebecca, por lo que este reemplazo fue considerado por el público “a la altura”.

Estos son algunos de los comentarios que se pudieron leer en las redes con la llegada de Azela a Cabo:

“Supieron hacer una entrada sutil y digna ante la llegada de Azela R.”

“¡Qué gran actriz es Azela! se nota que estudio bien el personaje, sus gestos y los toques que le dio nuestra Rebeca! Genial. Igual está bien caracterizada, que bueno que cuidaron esos detalles”.

“Mi cariño y admiración siempre al trabajo de Rebeca Jones, amé su personaje en esta novela, espero de corazón esté muy bien ️. Bienvenida Azela Robinson, es una gran actriz, Lucía quedó en buenas manos”.

“Una entrada magistral de Azela en su personaje, es una excelente actriz que te puede caer muy bien u odiarla en sus papeles de villana, solo los buenos actores logran eso Se extrañará a Rebecca, otra gran actriz muy querida, espero en Dios se pueda recuperar pronto”.

“Excelente actriz y se ve guapísima aunque voy a extrañar a rebeca fabulosa, pero no podía tener mejor reemplazo que Azela, muy buena decisión de el productor”.

Debido a complicaciones de salud, Rebecca Jones fue sustituida por Azela Robinson en la telenovela Cabo

Robinson comenzó a trabajar en Cabo desde finales de noviembre de 2022, sin embargo, esperó a que el episodio 51 saliera al aire en enero de 2023 para comentar sobre su participación. En una entrevista con HOY celebrada en el mismo mes de enero, Robinson confesó que “no era amiga de Rebeca”, pero desde principios de su carrera, mucha gente le había dicho que tenían un rostro muy parecido. A lo largo de la telenovela que concluyó el pasado 17 de febrero, nunca se vio el nombre de Azela Robinson en los créditos de la serie, esto por respeto al trabajo de Rebecca Jones.

Hasta el momento, Robinson no ha dado ninguna declaración sobre el deceso de Jones.