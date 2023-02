Santiago Creel calificó como “una provocación” la manta de García Luna que apareció en el Zócalo

Santiago Creel cuestionó la ausencia de la bandera mexicana en el Zócalo durante concentración a favor del INE

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, fue cuestionado sobre la manta que apareció en uno de los edificios que rodean al Zócalo de la Ciudad de México, misma que hizo referencia a una supuesta complicidad entre los panistas y el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, acción que calificó como “una provocación”.

Al reunirse con integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) en la plancha de la Plaza de la República, el también diputado federal se refirió a la manta que presuntamente los unía al personaje que acaba de ser declarado culpable de cinco delitos relacionados al crimen organizado en Estados Unidos y sentenció que solo se trató de una de las muchas provocaciones que tendrán que enfrentar en su lucha por la democracia del país.

Sin embargo, aunque fue corta su respuesta, aseveró que las provocaciones son signo de debilidad de quienes la hacen y argumentó que los personajes que estuvieron detrás de la acción solo buscan llamar la atención y distraerlos de su principal objetivo como oposición, aunque dejó en claro que no lo van a lograr.

“Mira, habrá muchas a lo largo del camino. Las provocaciones son signo de debilidad de quien las hace, quieren provocar para llamar la atención, para distraernos, no lo van a hacer”, fueron las palabras que utilizó este domingo 26 de febrero.

El panista habló sobre la manta contra García Luna que apareció en en uno de los edificios del Zócalo capitalino (Twitter/@epigmenioibarra/@SantiagoCreelM)

No fue el único tema del que habló el panista, también aprovechó sus redes sociales para cuestionar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de supuestamente evitar que se colocara la bandera en la plancha del Zócalo mientras se desarrolló un mitin en defensa del INE y de la democracia.

En un video de un minuto con 16 segundos, el extitular de la Secretaría de Gobernación tildó de “denigrante” que se halla, supuestamente, privado al pueblo de tener la bandera durante una movilización social, por lo que le mandó un mensaje al titular del ejecutivo y le recalcó que símbolo patrio es de todos, no solo de aquellos que él considere como pueblo.

“Estoy aquí en el Zócalo donde nace México, donde estaba la Gran Tenochtitlán, donde se construyó la república, donde se restauró allá en el Congreso de 1857 y enfrente de la Suprema Corte de Justicia. No lo entiendo y le quiero reclamar al presidente López Obrador que nuestra bandera del Zócalo no está puesta para los ciudadanos”

El presidente de la Cámara de Diputados cuestionó la falta de la bandera en la plancha del zócalo (Twitter/@SantiagoCreelM)

Finalmente, en el mensaje que mandó al político tabasqueño, advirtió que la bandera volverá a estar siempre en el asta debido a que ganarán los puestos de elección popular, mismos que serán organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) porque lo continuarán defendiendo, al igual que lucharán porque los comicios sean garantizados en todo el país.

“Quiero hacerle un reclamo porque la bandera es de todos, aquí somos pueblo, igual que todos los demás, así es que presidente, si usted no pone la bandera, la vamos a venir a poner. ¿Sabe cómo? Con votos en las urnas, con la democracia, porque el INE no se toca, nuestros votos tampoco se tocan. Es denigrante para usted no haber puesto nuestra bandera en pleno zócalo”, concluyó.

Apareció manta de García Luna en el Zócalo

Alrededor de las 09:00 horas se informó sobre la aparición de una manta sobre Genaro García Luna (Epigmenio Ibarra)

Poco antes de las 09:00 horas (tiempo del centro de México), en las redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos sobre una manta que se colocó en uno de los edificios del Zócalo capitalino que hacía referencia a una supuesta complicidad entre el exfuncionario García Luna y el Partido Acción Nacional.

Dicha acción se dio en el contexto en la congregación que se convocó en el centro de la Ciudad de México; por lo que los presentes comenzaron a pedir que fuera retirada. Treinta minutos después, la manta fue retirada al grito de “¡México, México!”.