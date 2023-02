Daniel Riolobos dijo que Magda Rodríguez mató a su madre y Andrea Escalona le respondió

Riolobos participó en La Academia en 2010, cuando Magda Rodríguez producía la emisión de TV Azteca (Foto: Instagram)

Tras las confesiones hechas por Yuridia recientemente, respecto a que al interior de La Academia se percató de que en los baños de las mujeres de aquella cuarta generación en la que participó estaban dispuestas cámaras de grabación sin que nadie les hubiera avisado entonces, más exalumnos del reality show de canto han recordado algunos momentos que vivieron en el programa.

Tal es el caso del cantante Daniel Riolobos, quien en 2010 fue participante de la octava generación del programa que le cambió la vida, pues sufrió la pérdida de su abuelita mientras se encontraba participando en el concurso, y unas semanas después su madre sufrió un paro cardiaco durante uno de los conciertos televisados en vivo, situación que la llevó a permanecer en estado de coma, y finalmente meses después falleció.

Ahora, a casi trece años que egresó de La Academia, quien en su momento fuera íntimo amigo del fallecido Juan Gabriel, recurrió a su cuenta de Twitter para hacer algunas escandalosas declaraciones.

Riolobos estalló contra la fallecida Magda tras trece años de su salida de La Academia (Captura de pantalla/Twitter)

Primero aseguró que muy pronto dará a conocer todo lo “oscuro” que hay detrás de las producciones de programas como Venga la alegría y Hoy, pero después hizo comentarios que causaron asombro , ya que acusó al programa matutino de Televisa de tener “un lado muy oscuro”, además culpó a la fallecida productora Magda Rodríguez de haber matado a su madre, la señora Sonia Villarreal, por rating.

“Y también tengo que contar las verdades obscuras de @programa_hoy Por ejemplo. Me pidieron 10 mil dólares por ir a cantar. Y tú crees que después de que @magdaproducer mató a mi mamá, ¿aún les voy a pagar? Las perras pagan #AndreaRodriguez. Vida por vida. #Asesina”, escribió el cantante en referencia a la productora que murió en noviembre de 2020.

“Estando en La Academia, mi madre sufrió un paro cardiaco que no fue atendido a tiempo por rating. Gracias a eso mi mamá quedó en estado vegetal ocho meses. Hasta que murió”, añadió el cantante de boleros y baladas en la misma red social.

El mensaje de Riolobos fue respondido por algunos de sus seguidores: “¿Magda mató a tu mamá? Es verdad, ella armó todo el circo causando que tu mamá enfermara, pero tú seguiste ahí y te prestaste a eso. ¿Por qué no reclamaste en su momento?”, Es que en un concierto de La Academia la señora se desmayó al ver cantar a Daniel y ya no se recuperó, semanas después falleció. La señora ya traía problemas de salud. Pero él en su momento no se molestó ni nada y siguió dentro del proyecto”.

Tras estas duras acusaciones, fue Andrea Escalona, hija de la fallecida productora, quien reaccionó en contra de Riolobos. La conductora de Hoy fue captada por la prensa a su salida de Televisa y así defendió la memoria de su madre.

“Si el señor Riolobos cree que por mi culpa se murió su mamá, pues qué pena, lo lamento que crea eso. No fue por culpa de Magda, Magda no mató a nadie. Ustedes conocieron a Magda, una mujer de trabajo, con calidad humana. Si alguien se preocupó por su mamá, por él y todo, con todo y el reality, el rating y el show, fue ella. Antes que el trabajo ella tenía calidad humana “, declaró Escalona a la periodista Berenice Ortiz.

Asimismo, la presentadora del matutino pidió a los medios no dar cabida a declaraciones “sin sustento” como las de Daniel. “Les pido que no le demos cabida a este tipo de gente...Yo también perdí a mi mamá trabajando y no por eso le echo la culpa a nadie. Hay un Dios que dice cuándo venimos y cuándo nos vamos”, agregó.