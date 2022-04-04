ミチョアカン：チャビンダとジャコナでGNとセデナとの衝突でCJNGの5人のメンバーが殺された

AGUILILLA, MICHOACÁN, 04JULIO2021.- Ubicado a 270 kilómetros al suroeste de Morelia, el municipio de Agulilla fue tomado por elementos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 5 de abril, las cosas están lejos de tranquilizarse en Tierra Caliente. Pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó que fuerzas de la Guardia Nacional y del Ejército se desplegaran, la lucha armada entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos continúa. FOTO: CUARTOSCURO.COM

4月4日（月）、ミチョアカン西部で2回の武力衝突があり、連邦および州の治安部隊が関与し、ハリスコヌエバジェネレーションカルテル（CJNG）のメンバーと衝突した。銃撃の結果、5人の犯罪者が殺害され、さらに4人が逮捕された。

ミチョアカン公安省（SSP）は、メキシコ軍、国家警備隊、および国家安全保障法人の要素が、チャビンダとジャコナの自治体で犯罪容疑者によって攻撃されたと発表したため、声明で何が起こったのかを報告しました。さまざまなイベントで行われました。

最初の事件は、モレリアの第21軍事ゾーンに対応する第17歩兵大隊のメンバーが、ラチャビンダの町の通りをパトロールしている間に武力攻撃を受けたChavinda-Villamar高速道路で発生しました。

連邦当局から提供された情報によると、CJNGの攻撃者は明白な理由もなく軍に発砲したため、軍事要素は、CJNGのイニシャルが付いた車両内を移動している被験者に対して武器を爆発させることで同じように対応しました。

*開発中の情報...