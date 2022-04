La Procura ha aperto kit investigativi contro Claudia Sheinbaum e Adam Augustus

Mexico's Interior Minister Adan Augusto conducts a news conference of Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador, who was diagnosed with the coronavirus disease (COVID-19), at the National Palace in Mexico City, Mexico January 11, 2022. REUTERS/Luis Cortes

L'ufficio del procuratore specializzato in crimini elettorali (Fisel) ha aperto kit di indagine contro il capo del governo Claudia Sheinbaum e il segretario dell'interno Adán Augusto López per presunta violazione della legge elettorale prima della revoca del mandato.

Dopo aver ricevuto 17 denunce prima e dopo l'esercizio, l'ufficio del pubblico ministero ha deciso di avviare indagini per la richiesta di sostegno da parte della popolazione per la consultazione popolare. Il 2 aprile, il ministro dell'Interno ha promosso la consultazione del presidente in un evento a Sonora dove ha dichiarato di non aver paura di possibili sanzioni da parte dell'Istituto elettorale nazionale.

