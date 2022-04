L"ex di Phil Collins ha sposato una scorta, ha minacciato di tagliarsi i genitali e ha chiesto il divorzio dopo un anno di matrimonio

MIAMI, FL - MAY 10: Phil Collins and Orianne Collins attend Orianne Collins Jewellery Grand Opening on May 10, 2018 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images)

L"ex moglie di Phil Collins, Orianne Cevey, ha scelto suo marito su un sito di escort maschile dove il giovane si pubblicizzava come un «intellettuale sexy» con una laurea in Filosofia e Scienze Politiche. Dopo diverse date, Cevey ha iniziato a frequentare Thomas Bates e lo ha convinto a trasferirsi nella sua villa da 40 milioni di dollari a Miami dopo essersi sposati segretamente a Las Vegas, rivelano gli esplosivi documenti di divorzio ottenuti dal Daily Mail.

Ma all'inizio della relazione, Orianne, 48 anni, ha iniziato a comportarsi in modo abusivo nei confronti del marito, 16 anni più giovane di lei. Lo ha aggredito fisicamente «in diverse occasioni», e una volta ha minacciato di tagliare le sue «parti intime», sostengono i documenti.

Prima che le cose si mettessero male tra di loro, i documenti sottolineano che Orianne ha promesso alla 32enne Bates la metà del 50% che si aspettava dalla vendita della spettacolare casa fronte oceano un tempo di proprietà di Jennifer Lopez.

E ha dato al suo partner più di 75.000 dollari di vestiti, più una Aston Martin da 340.000 dollari

Le accuse si trovano nella petizione di divorzio di Cevey contro Bates, presentata appena 15 mesi dopo il loro matrimonio segreto in una cappella di Las Vegas nell'agosto 2020.

Il suddetto outlet ha verificato che Bates era su un sito di escort (Cowboys 4 Angels) sotto il nome di Ryan quando viveva a Los Angeles per cercare di avere successo nel mondo della musica. Tornò in Florida quando le cose non andarono come previsto.

Apparentemente, la coppia ha avuto il primo incontro in un hotel esclusivo a Miami Beach.

Sul sito di Cowboys 4 Angels, nota il Daily Mail, «Ryan in Los Angeles» è stato pubblicizzato come «il classico e carismatico gentiluomo di Los Angeles, che supererà sicuramente le tue aspettative e ti mostrerà un'esperienza indimenticabile».

«Originario della East Coast, questo intellettuale sexy è ben istruito, avendo conseguito lauree universitarie in Filosofia e Scienze Politiche, il che rafforza ulteriormente la sua capacità di prosperare in situazioni sociali e formali che richiedono conversazioni stimolanti, impressionanti e stimolanti», la nota continua. pubblicità. «Ryan attualmente lavora come personal trainer e musicista. Alcuni degli interessi principali includono l'arte, la moda, i viaggi e la musica dal vivo».

Orianne, il cui nome da nubile è Cevey, viveva con la 71enne Collins a Miami quando scelse Bates. I documenti legali suggeriscono che stesse ancora lavorando come compagno.

Orianne se había reconciliado con el mítico cantante británico en 2015 luego de su divorcio de 2008, en el que obtuvo un acuerdo récord USD 46 millones. La ex pareja tiene dos hijos, Nicholas, de 20 años, y Matthew, de 17 (Johnny Louis/WireImage,) Johnny Louis

Cevey e Bates hanno detto segretamente «lo voglio» a Las Vegas nell'agosto 2020 e si sono stabiliti nella lussuosa villa di proprietà del leader dei Genesis a Miami Beach, spingendo il leggendario artista a fare causa alla sua ex moglie quando si è rifiutata di uscire di casa.

Nella denuncia, Collins ha affermato che la coppia aveva «con la forza» preso il controllo della casa con guardie armate, cambiando anche tutte le chiavi della sicurezza abitativa. L'interprete era in vacanza in Europa quando ha scoperto che il suo ex si era risposato e ha installato Bates nella sua casa mentre era fuori dal paese.

Dopo diversi mesi di contenzioso, Collins - che ha suonato il suo ultimo concerto dal vivo con i Genesis il mese scorso a Londra - è riuscito a far sfrattare il suo ex dalla proprietà. Aveva chiesto metà del suo valore di mercato, circa 40 milioni di dollari, per andarsene.

Il designer di gioielli sta ancora combattendo per metà dei beni coniugali.

Orianne, de 48 años, invitó a Thomas Bates a la mansión de Miami Beach que compartió con la leyenda de la música mientras Collins estaba de gira por Europa (Johnny Louis/WireImage) Johnny Louis | WireImage

Orianne, che conobbe Collins quando aveva 22 anni quando lavorava come sua traduttrice, cambiò i codici sulle serrature elettroniche e assunse ex guardie militari armate di pistole, trasformando la casa in una fortezza per sposi novelli.

Gli sposi si sono poi trasferiti in una splendida proprietà fronte oceano da 6 milioni di dollari con sei camere da letto e piscina a Fort Lauderdale. Ed è qui che sono iniziati i problemi, sottolineano i documenti del tribunale.

Il team legale di Bates ha spiegato in dettaglio come Orianne abbia abusato di suo marito e ha confermato di averlo scelto da un servizio di scorta.

«Al momento in cui le parti si sono incontrate, Bates era impiegato da un servizio di scorta», scrivono. «Lo ha selezionato tramite il servizio di scorta e ha insistito per uscire con lui. La relazione delle parti è progredita rapidamente fino a diventare una relazione romantica significativa. Ha poi convinto suo marito a lasciare il servizio di scorta per sposarla», descrivono.

Bates afferma di aver ricevuto la presunta minaccia che i suoi genitali sarebbero stati tagliati fuori dopo essere tornato a casa di Fort Lauderdale dopo aver trascorso il Ringraziamento lo scorso anno con i suoi genitori nella loro casa nelle vicinanze di Lighthouse Point.

Arrivò per scoprire che Orianne aveva «rimosso segretamente» i suoi vestiti e altri beni e aveva chiesto che fossero restituiti.

«Ha un carattere feroce, ha minacciato danni fisici quando ha chiesto i suoi vestiti e le sue proprietà personali», dice la sua presentazione.

«Cevey, che si è guadagnata una cintura nera ed è addestrata nel pugilato, in precedenza ha aggredito fisicamente suo marito in diverse occasioni prima della separazione. In un'occasione, ha dovuto urlare alla governante per aiutarlo a uscire di casa per evitare l'aggressione della moglie. Il marito ha lasciato volontariamente la residenza coniugale per la sua sicurezza».

I documenti rivelano anche quanto Orianne abbia profuso Bates, che è stato improvvisamente immerso in un mondo di ricchezza di cui la coppia si vantava regolarmente sui social media. E, presumibilmente, che la sua nuova moglie mantenga le apparenze.

«Durante il matrimonio, le parti hanno viaggiato a livello internazionale e nazionale. Il marito possedeva un patrimonio minimo e la moglie lo sapeva. Era ed è ricca», scrivono gli avvocati.

L'ex coppia sta ora combattendo per i soldi in gioco.

L'avvocato di Bates ha sottolineato che il suo cliente non vuole restituire alla sua ex i tre orologi che gli ha regalato.

Orianne vuole impedire a Bates di rilevare una parte della casa di Fort Lauderdale, che è stata concordata per essere venduta. La sua petizione per il divorzio ha detto che è stata «prosciugata dalla stragrande maggioranza» della sua fortuna da quando ha sposato Bates. Ha chiesto alla corte di occupare la casa in esclusiva, e Bates ora vive con i genitori, secondo gli ultimi documenti.

