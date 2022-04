Ollanta Humala e Nadine Heredia: il processo orale contro entrambe proseguirà lunedì 18 aprile

L'udienza orale contro l'ex presidente Ollanta Humala, sua moglie Nadine Heredia e altri, per il reato di riciclaggio di denaro continuerà questo lunedì 18 aprile presso il Terza Corte Penale Collegiata della Corte Superiore di Giustizia Penale Specializzata (CSN) per il caso Lava Jato.

Nell'udienza di lunedì, guidata dal presidente della Collegiata, Nayko Coronado, è stata fatta una presentazione dall'ufficio del procuratore generale, che ha chiesto la nullità del trasferimento di tre edifici dell'ex presidente a favore dell'allora figlia minore, Illary Humala Heredia.

AUDIZIONE DEL 18 APRILE

Nayko Coronado ha indicato che l'udienza del 18 aprile inizierà con l'offerta di nuove prove della richiesta di nullità del trasferimento di tre proprietà dell'ex presidente a favore della figlia.

Ha anche riferito che martedì 19 la sessione inizierà con le dichiarazioni dei testimoni offerti dalla Procura; tra questi gli ex membri del Congresso José Vega e Álvaro Gutiérrez; così come gli ex presidenti Alejandro Toledo e Pedro Pablo Kuczynki; tra gli altri.

INDAGATO

Ci sono nove individui indagati in totale in questo processo di riciclaggio di denaro, che si svolge nell'ambito del caso Lava Jato.

Oltre a Humala e Heredia, il tribunale ha ordinato la presenza per l'udienza di processo di Ilán Heredia Alarcón, Rocío del Carmen Calderón Vinatea, Antonia Alarcón Cubas e Mario Torres Aliaga.

Allo stesso modo, Martín Belaunde Lossio, Maribel Amelita Vela Arevalo, Eladio Mego Guevara, Carlos Gabriel Arenas Gomez Sánchez e Santiago Gastañadui.

Sono incluse anche la società Todo Graph SAC e il Partito Nazionalista Peruviano.

CHIEDONO 10 ANNI DI CARCERE

Va notato che il giudice Germán Juárez chiede 10 anni di carcere per l'ex presidente Ollanta Humala e l'ex first lady Nadine Heredia, ovviamente finanziamenti illeciti nella campagna presidenziale del 2006.

La coppia è accusata del reato di riciclaggio di denaro sporco in tre sezioni: la campagna elettorale presidenziale del 2006, la campagna elettorale del 2011 e l'occultamento di denaro da fonti illecite.

Nel primo caso, si ritiene che Humala abbia contattato l'allora presidente del Venezuela, Hugo Chavez, attraverso William Chavez Alcantara. Il motivo era per lui di sostenere con i finanziamenti il Partito Nazionalista creato nell'ottobre 2005 e fondato «da Ollanta Humala, suo fratello Alexis; Nadine Heredia e suo padre».

Secondo l'accusa, «quei soldi sono usciti dal tesoro pubblico venezuelano. Quel denaro è di origine illecita».

Humala e Heredia avrebbero concordato con l'Unità politica popolare 89 che Ilan Heredia avrebbe dovuto essere responsabile della gestione economica di questa alleanza. Quindi «hanno ricevuto $92 mila dollari, ma le spese per la campagna ammontavano a $6 milioni».

«Il denaro illecito è stato inserito per le spese della campagna elettorale nella campagna del 2006. Questo denaro illecito è stato riciclato e ciò che è rimasto è stato utilizzato per l'acquisto di beni. (...) Nadine Heredia ha acquistato una casa, prodotti bancari, veicoli e incorporazione di una società Todo Graph «, ha dichiarato a febbraio il procuratore Atoche Germán Juárez.

Il pubblico ministero ha accusato Humala di aver convertito e depositato surrettiziamente il denaro in Perù attraverso la società Kaysamak, con affidamenti fidati. Per sostenere queste accuse, Juárez ha detto alle testimonianze che dimostreranno l'ingresso di denaro dal Venezuela per la campagna del 2006. Inoltre, come testimoni sono gli ex presidenti Pedro Pablo Kuczynski e Alejandro Toledo.

CONTINUA A LEGGERE