Nonostante il calo della riscossione delle tasse, il Tesoro applica il 100% dello stimolo fiscale ai carburanti per la quarta volta consecutiva

A worker fills a car belonging to a Texas resident, with gasoline at a gas station following increased fuel prices in U.S., in Ciudad Juarez, Mexico March 14, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Il Ministero delle finanze e del credito pubblico (SHCP) ha esteso lo stimolo fiscale del 100% a benzina e diesel fino all'8 aprile, oltre agli incentivi complementari, nonostante il calo del 60,5% dei livelli di riscossione delle tasse durante i primi due mesi dell'anno per l'accisa sulla produzione e sui servizi (IEPS).

Il Tesoro ha annunciato che a partire da sabato 2 aprile e fino a venerdì 8 aprile, i contribuenti non dovranno pagare l'accisa sulla produzione e sui servizi (IEPS) e avranno anche incentivi aggiuntivi che vanno da 1,16 pesos a 3,18 pesos per litro di carburante.

In questo modo, la benzina a basso numero di ottani sarà esente dal pagamento IEPS di 5,49 pesos al litro, Premium 4,63 pesos e diesel 6,03 pesos.

Alcuni esperti finanziari sottolineano che questo tipo di stimolo fiscale è in realtà un sussidio governativo per mantenere basso il prezzo dei carburanti, poiché il prezzo reale del carburante è determinato dal mercato internazionale del greggio.

Il Tesoro ha applicato lo stile 100% per la quarta settimana consecutiva. (FOTO: Agenzie)

Questa è la quarta settimana consecutiva in cui le autorità finanziarie danno il 100% di stimolo fiscale alla benzina Magna, Premium e Diesel come meccanismo per assorbire l'impatto dell'aumento internazionale del petrolio e in una certa misura contenere l'inflazione nel nostro paese, che secondo i dati della Banca del Messico, si è attestata a 7 .29% fino alla prima metà di marzo 2022.

Il Tesoro ha riferito che nel 2022 il nostro Paese ha raccolto 18.855 milioni di pesos per IEPS applicati ai carburanti, che erano 25.715 milioni di pesos in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Prima della Convenzione bancaria tenutasi la scorsa settimana, il ministro del Tesoro Rogelio Ramírez de la O ha assicurato che questo divario fiscale è coperto da entrate in eccesso generate dalle esportazioni di petrolio, il cui prezzo attuale è di circa $100 al barile. Tuttavia, Petroleos Mexicanos ha riconosciuto che nei primi mesi di quest'anno il nostro paese ha prodotto circa 1,5 milioni di barili al giorno.

Ramírez de la O ha assicurato che questi stimoli fiscali potrebbero essere applicati per il resto del 2022 per evitare che la benzina subisca un aumento significativo e influisca sul potere d'acquisto delle famiglie messicane, il che comporterebbe un'inflazione più elevata e un calo dei consumi interni.

Questa settimana, la Banca del Messico ha alzato il tasso di interesse a 6,5 punti per contenere la pressione inflazionistica. A questo proposito, il vice governatore di Banxico, Gerardo Esquivel, ha ritenuto che dal suo punto di vista personale, l'inflazione inizierà a scendere entro la fine del 2023 per raggiungere l'obiettivo del 3% entro il primo trimestre del 2024.

Petroleos Mexicanos ha evidenziato che l'importazione di benzina è stata gradualmente ridotta e che questa settimana le raffinerie messicane producono attualmente circa 300.000 barili al giorno di questo tipo di carburante.

Il Messico fa molto affidamento sulla benzina prodotta negli Stati Uniti, dove le scorte sono scese di 2,9 milioni di barili nell'ultima settimana a 238 milioni di barili. Per questo motivo, il presidente Biden potrebbe liberare parte delle riserve strategiche di petrolio per aumentare la capacità di raffinazione di quasi 300.000 barili al giorno come misura per frenare l'aumento dei prezzi per i consumatori, che hanno anche subito un aumento dell'inflazione.

