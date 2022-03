Cattura un uomo che ha ucciso il suo partner per aver posto fine alla relazione

Bogotá, 12 de enero de 2018. Maltrato a la mujer. (Colprensa)

Le autorità hanno annunciato la cattura di un uomo accusato di aver ucciso il suo partner quando ha deciso di porre fine alla relazione. Gli eventi si sono svolti a Medellin, Antioquia.

Un giudice del controllo della sicurezza di Medellín ha imposto una misura di assicurazione carceraria contro Deiner José Durán Loras, che era presumibilmente responsabile del femminicidio aggravato della sua compagna, una donna di 24 anni identificata come Carolina Aguilar Díaz.

Secondo le informazioni rilasciate dall'ufficio del procuratore generale, gli eventi si sono verificati il 20 marzo in una casa situata nel quartiere Villa Hermosa di Medellín.

Secondo le indagini, domenica scorsa Deiner José Durán è arrivato nella casa in cui si trovava Carolina Aguilar Diaz nel quartiere sopra menzionato. Lì, sarebbe scoppiata una discussione perché la donna aveva preso la decisione di porre fine alla relazione d'amore.

L'ufficio del procuratore generale ha stabilito che l'uomo in questione aveva estratto un coltello con il quale ha attaccato Carolina Aguilar in diverse occasioni, portandola alla morte. Sulla scena c'era una sorella della vittima, che ha cercato di difendere la donna; tuttavia, i suoi sforzi non sono stati sufficienti.

Deiner José Durán è stato catturato dai membri della polizia nazionale in flagrante. Apparentemente, i residenti del settore che sono venuti a conoscenza della brutale pugnalata contro le donne sono intervenuti fino all'arrivo delle autorità perché, secondo alcuni resoconti, il presunto femminicidio prevedeva di fuggire in compagnia del figlio.

Una volta arrestato il soggetto, la Polizia Nazionale lo ha messo a disposizione delle autorità competenti per far avanzare il processo giudiziario.

Il pubblico ministero ha riferito che l"uomo non è entrato nelle accuse accusate da un pubblico ministero del gruppo di omicidi URI Early Warnings.

La donna è stata smembrata e abbandonata nel bagagliaio della sua auto

Le autorità di Barrancabermeja continuano a indagare mentre la comunità non esce dallo stupore di questo deplorevole crimine. Si tratta della 41enne Johana Chavez, trovata smembrata nel bagagliaio della sua stessa auto.

La constatazione è avvenuta il 21 marzo e l'ufficio del sindaco di Barrancabermeja ha chiesto alle autorità competenti di dare priorità a questo caso al fine di individuare i presunti colpevoli.

Secondo l'ultimo rapporto delle autorità, potrebbe trattarsi di un caso di femminicidio da parte del partner romantico della donna di 41 anni. Sebbene non sia stato ancora stabilito nulla, le autorità stanno seguendo la linea di indagine su un presunto crimine passionale.

«Sua madre afferma che non sapeva nulla di lei da venerdì e che forse sarebbe stata in una fattoria con il suo partner romantico, secondo le informazioni preliminari i fatti sarebbero legati a problemi di passione», ha riferito il colonnello Alexander Sánchez, comandante della Magdalena Medio Police, citato di Blu Radio.

