I genitori prendono Luke Voit in cambio degli Yankees

TAMPA, Florida, USA (AP) Luke Voit aveva la sensazione che il suo tempo con gli Yankees stesse volgendo al termine quando New York acquisì nuovamente Anthony Rizzo.

«Sapevo che sarebbe successo qualcosa nell'ultimo giorno o due», ha detto Voit venerdì dopo essere stato scambiato ai San Diego Padres per il ventenne destro Justin Lange, la 34esima scelta assoluta del draft amatoriale 2020.

Voit, un power slugger di 31 anni, ha guidato le major con 22 fuoricampo durante la stagione 2020 abbreviata dalla pandemia di coronavirus, quando ha colpito per .277 con 52 RBI.

«Davvero emozionato», ha detto mentre lasciava Bradenton, dove gli Yankees giocarono un match di esibizione contro il Pittsburgh. «Non solo è una buona organizzazione, ma hanno una squadra pronta a vincere. Sono davvero entusiasta di andare a giocare con uno dei miei compagni di scuola, Pierce Johnson».

Voit è andato nella lista degli infortunati quattro volte l'anno scorso, tre volte a causa di problemi al ginocchio sinistro che hanno richiesto un intervento chirurgico il 29 marzo per riparare una lesione meniscale: dal 31 marzo al 1 maggio durante il recupero, poi dal 16 luglio all'8 agosto, e dal 30 settembre fino alla postseason a causa dell'infiammazione. È stato anche nella lista dei disabili dal 27 maggio al 22 giugno con una lesione obliqua esterna.

Voit ha segnato per .239, 11 fuoricampo e 35 run prodotti in 68 partite con gli Yankees la scorsa stagione, di cui cinque fuoricampo nell'ottavo inning o successivo. New York ha acquisito Rizzo dai Chicago Cubs prima della scadenza commerciale, alla ricerca di un battitore mancino in prima base.