Nazanin Zaghari-Ratcliffe, il gusto della libertà dopo l'inferno di una prigione iraniana

Detenuta per sei anni in Iran dove ha vissuto l'inferno di essere imprigionata, la britannico-iraniana Nazanin Zaghari-Ratcliffe si prepara a riunirsi con il marito e la giovane figlia a Londra dopo una lotta instancabile per il suo rilascio.

Il 43enne project manager che ha lavorato per la Thomson Reuters Foundation, il ramo filantropico dell'omonima agenzia di stampa, è stato «consegnato» alle autorità britanniche mercoledì dopo anni di incubo.

La sua vita ha preso una piega il 3 aprile 2016, quando è stata arrestata con la figlia Gabriella, che allora aveva due anni, all'aeroporto di Teheran, dove era andata a trovare la sua famiglia.

Accusata di aver cospirato per rovesciare il regime islamico, posizione che ha sempre negato, è stata separata dalla figlia, a cui è stato confiscato il passaporto britannico. Nel settembre dello stesso anno, questa donna con doppia nazionalità è stata condannata a cinque anni di carcere.

Era l'inizio di un lungo calvario, segnato da duri periodi di isolamento in celle senza finestre, con scioperi della fame e privazione delle cure mediche. Per più di un mese ha dormito con gli stessi vestiti e ha pensato al suicidio.

«La prigione è stata una cosa molto dura» per lei, che «ha sempre avuto un acuto senso di lealtà e giustizia», ha detto all'AFP suo marito, Richard Ratcliffe, un contabile con sede nel nord di Londra.

Le visite di Gabriella, di cui aveva una fotografia nella sua cella nel carcere di Evin a Teheran, hanno permesso a questa donna un tempo allegra di aggrapparsi alla vita nonostante fosse immersa nella depressione.

Nel marzo 2019, il governo britannico gli ha concesso protezione diplomatica. Ma prima che Boris Johnson, che allora era ministro degli Esteri, commettesse un grave errore diplomatico quando affermò alla fine del 2017 che Zaghari-Ratcliffe aveva addestrato giornalisti in Iran - cosa che lei negava - dando argomenti a Teheran per trattenerla.

- «Colore incommensurabile» -

Nell'ottobre 2019, Zaghari-Ratcliffe ha subito un nuovo dramma: Gabriella, che dall'arresto della madre viveva nella casa dei nonni materni in Iran, torna a Londra con suo padre per essere istruita. «Il mio dolore è incommensurabile», scrisse allora la donna.

Nazanin cerca di colmare il vuoto chiamando la bambina ogni giorno in videoconferenza dalla casa dei suoi genitori, dove viene messa agli arresti domiciliari nel marzo 2020 a causa della pandemia di covid-19.

Ma il rilascio è seguito da una nuova delusione: a differenza di altri prigionieri non viene amnistiata.

Anzi, nell'aprile 2021, dopo aver scontato la pena, è stata nuovamente condannata a un anno di reclusione per aver partecipato a una manifestazione davanti all'ambasciata iraniana a Londra nel 2009.

Secondo il marito, Nazanin è chiaramente un «ostaggio» del gioco politico attorno a un vecchio debito di 400 milioni di sterline (520 milioni di dollari, 475 milioni di euro) in sospeso nel Regno Unito per un vecchio contratto di armi.

Ratcliffe non ha mai lasciato la lotta per il rilascio di sua moglie, che ha incontrato nel 2007 a Londra dove aveva viaggiato per continuare i suoi studi. Per avvertire del suo destino, ha fatto due volte lo sciopero della fame.

Il britannico-iraniano ha studiato letteratura inglese all'Università di Teheran e ha lavorato in Iran per Oeneges, come la Croce Rossa, e per l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Una volta nel Regno Unito, ha collaborato con BBC Media Action, un'associazione legata al gruppo audiovisivo, prima di iniziare a lavorare per Thomson Reuters.

In una lettera al marito pubblicata un anno dopo il suo arresto, aveva espresso il suo disappunto per l'Iran, di cui era così «orgogliosa» ma che li privava della «possibilità di vivere gli anni d'oro» della loro figlia.

