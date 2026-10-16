Guatemala

Bernardo Arévalo resta importancia a la caída de su popularidad tras registrar el índice presidencial más bajo en cuatro décadas en Guatemala

El mandatario guatemalteco insiste en que su foco son las obras y no la popularidad. Sin embargo, el 74% de los ciudadanos desaprueba su gestión y el 89% cree que el país va por el camino equivocado.

El mandatario guatemalteco afirmó que su prioridad es la construcción de escuelas y puestos de salud en lugar de medir su popularidad.
El presidente Bernardo Arévalo minimizó los resultados de la encuesta que lo ubicaron con el peor índice presidencial en cuatro décadas. (Gobierno de Guatemala)
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, minimizó los resultados de la encuesta de Fundación Libertad y Desarrollo y CID Gallup que lo ubicó con el peor índice presidencial en cuatro décadas.

El mandatario afirmó que su prioridad es entregar resultados de gestión y no responder a mediciones de popularidad.

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El gobernante guatemalteco sostuvo que su atención debe centrarse en la ejecución de obras y servicios públicos. “Mi concentración tiene que estar en seguir entregando los resultados y empezar a trabajar para que los puestos de salud y las escuelas vayan siendo construidos y vayan saliendo adelante. Ese es el objetivo fundamental”, afirmó.

El presidente argumenta que su gestión se enfoca en obras públicas y no en medir su popularidad

“Afortunadamente, como no soy candidato, no tengo por qué estar distrayéndome en eso. Mi concentración tiene que estar en seguir entregando los resultados y empezar a trabajar para que los puestos de salud y las escuelas vayan siendo construidos”, declaró Bernardo Arévalo.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, describe cuál fue el aporte del país en la construcción del puente Binacional José Arce.

De acuerdo con el estudio de opinión elaborado por la Fundación Libertad y Desarrollo junto a la encuestadora CID Gallup, la desaprobación a la gestión presidencial alcanzó el 74% entre los encuestados, mientras que únicamente el 15% de los ciudadanos aprobó su desempeño.

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El índice neto del jefe de Estado guatemalteco descendió a -59 puntos, una cifra que representa la peor evaluación para un mandatario en su período equivalente de gobierno desde que inició la serie histórica del estudio en el año 1987.

Infografía con texto, un gráfico de líneas, diagramas de barras y la ilustración del Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala.
Una infografía detalla que la aprobación del presidente de Guatemala Bernardo Arévalo cayó a -59 puntos en la medición de Fundación Libertad y Desarrollo y CID Gallup. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En comparación con administraciones anteriores en etapas similares de su gestión, Alejandro Giammattei registró -40 puntos en septiembre de 2022 y Jimmy Morales obtuvo -34 puntos en septiembre de 2018.

El deterioro económico y el aumento en el costo de vida concentran la principal preocupación ciudadana

El deterioro en la valoración gubernamental coincide con un escenario marcado por dificultades económicas para la población.

Un 52% de las familias identificó el costo de vida como su principal preocupación, al tiempo que el 76% señaló un incremento significativo en los precios durante los cuatro meses previos al relevamiento.

Asimismo, las siete áreas esenciales de la administración pública evaluadas mostraron retrocesos, entre las que destacan la salud, con una caída de percepción favorable al 22%, la seguridad pública con el 19% y el combate a la corrupción con el 16%.

El presidente Bernardo Arévalo minimizó los resultados de la encuesta que lo ubicaron con el peor índice presidencial en cuatro décadas.
El mandatario guatemalteco afirmó que su prioridad es la construcción de escuelas y puestos de salud en lugar de medir su popularidad. (Gobierno de Guatemala)

El descontento generalizado se reflejó en que un 89% de los consultados consideró que el país avanza por el camino equivocado.

El informe indicó además que la inseguridad, el desempleo y el tráfico vehicular se mantienen como las inquietudes más frecuentes dentro de los hogares de Guatemala.

El gobernante cuestionó anteriormente una medición regional que lo ubicó en el último lugar de Latinoamérica

Semanas antes de conocerse los datos de la Fundación Libertad y Desarrollo, el mandatario guatemalteco objetó los resultados de un sondeo de la firma CB Global Data, la cual lo situó en el último puesto entre 18 presidentes latinoamericanos con un 28,2% de imagen positiva y un 67,3% de rechazo.

Tabla con un listado de dieciocho presidentes latinoamericanos, sus fotos, porcentajes de aprobación y desaprobación, y barras verdes y rojas.
Una infografía de CBGLOBALDATA presenta el nivel de aprobación de dieciocho mandatarios de América Latina proyectado para octubre de 2026, encabezado por Claudia Sheinbaum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En aquella ocasión, el gobernante cuestionó la procedencia de la encuestadora y aseguró que los argumentos sobre una supuesta baja ejecución presupuestaria o la falta de infraestructura no coincidían con los registros oficiales.

“No conozco a la compañía, no sé de dónde viene”, manifestó Bernardo Arévalo al rechazar las variables utilizadas por la medición internacional. Pese a las objeciones del Ejecutivo, las diversas herramientas de análisis de opinión reflejan una tendencia de descontento que afecta la percepción de la gestión oficial.

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