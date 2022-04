La Russie et le mépris pour ses conscrits en Ukraine : combien se sont noyés dans la Moskva et pourquoi ne pas informer les familles

Crew members from the sunken missile cruiser Moskva line up for a meeting with the head of the Russian navy, Admiral Nikolai Yevmenov, in Sevastopol, Crimea, in this still image taken from a video released on April 16, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

« Nous avons besoin de réponses. Il n'avait que 19 ans, il était conscrit. Ils ne m'ont rien dit d'autre, aucune information ou quand auraient lieu les funérailles. Je suis sûr qu'il n'est pas le seul. » L'angoisse désespérée émerge de la bouche de Yulia Tsyvova, la mère d'Andrei, l'un des marins noyés après le naufrage de Moskva, le croiseur russe devant la côte de la mer Noire à Odessa et qu'il a été touché le 13 avril par deux missiles ukrainiens, vraisemblablement de type Neptune.

Moscou s'est empressé de donner de fausses informations sur ce qui s'est passé . L'une des nombreuses fausses nouvelles qu'elle diffuse lors de l'invasion sanglante du pays voisin. Il a souligné qu'il s'agissait d'un incendie dans la salle des munitions, que l'évacuation avait été complexe en raison des vagues et des tempêtes qui ont rendu difficile le sauvetage et l'extinction de l'incendie. Puis il a nié qu'il avait coulé.

Quelques jours plus tard, il a rectifié l'information : le navire amiral de la flotte de Vladimir Poutine gisait au fond de la mer, inutilisable. Avec lui, des dizaines - ou des centaines se sont précipités vers les fonds marins ? - des marins qui n'ont pas réussi à s'échapper ou qui ont été tués par l'explosion. Il n'existe toujours pas de chiffre officiel sur le nombre de morts, de blessés et les circonstances dans lesquelles une évacuation potentiellement chaotique a eu lieu .

Yulia a reçu l'appel des autorités de la marine lundi, selon The Guardian. Cinq jours après que l'incroyable nouvelle ait éclaté dans le monde entier. Pendant ce temps, la femme - désespérée comme toutes les mères - a appelé d'innombrables fois combien de personnes l'ont approchée du ministère de la Défense pour essayer de savoir ce qui était arrivé à son fils, qui avait été convoqué par « La Madre Patria » pour une prétendue « mission militaire spéciale » qui a provoqué une invasion et une guerre.

El Moskva severamente dañado y en proceso de hundirse en el Mar Negro, tras ser impactado presumiblemente por dos misiles Neptuno disparados por Ucrania. Rusia aún no informó la cantidad de muertos que se produjeron por el hundimiento y los familiares están desesperados.

Comment Andrei, des dizaines de milliers de jeunes âgés de 18 à 19 ans ont été forcés d'entrer dans cet enfer sans partager les causes de la mission . Jusqu'à présent, la Russie a reconnu la mort de 21 000 soldats en Ukraine. Cependant, il n'existe toujours aucune information officielle sur le nombre de personnes décédées dans le naufrage de la Moskova. Au moins 510 familles attendent des réponses pour savoir quel a été le sort de leurs enfants après l'impact sanglant de Neptune.

Ce chiffre, humiliation pour la Russie, reste le secret absolu. Jusqu'à présent, seules les morts d'Andrei et d'un autre conscrit ont été confirmées par les autorités lors de cette contre-attaque ukrainienne. Le Kremlin ne semble pas intéressé par le duel de ses soldats.

« Ce régime n'a jamais été très transparent en ce qui concerne les victimes. Une grande partie de cela a des précédents et n'est pas quelque chose de très nouveau ou de très surprenant », a déclaré Alexander Gabuev du Carnegie Center de Moscou à ce journal anglais. Il a fait référence à des opérations militaires en Ukraine et en Syrie ou à des « enquêtes » sur les attaques de Beslan et du théâtre de Dubrovka.

ARCHIVO: El crucero de misiles guiados de la Armada rusa Moskva navega de regreso a un puerto después de rastrear buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea, 16 de noviembre de 2021 (Reuters) REUTERS

Dmitry Shkrebets a un fils perdu en action. Il était cuisinier à Moskva. On lui a dit que son fils était « perdu au combat ». « Comment est-ce possible ? », se demande-t-il. « Ils ont dit que tout l'équipage avait été évacué. C'est un mensonge ! Un mensonge cruel et cyniques ! ».

« Nous recherchons tous les enfants brûlés », a déclaré Irina, l'épouse de Shkrebets, au média russe Insider, l'un des rares indépendants survivants. Il a vu une image d'au moins 200 blessés pour voir s'il pouvait retrouver son fils. « Je ne peux pas vous dire à quel point c'était difficile, mais je n'ai pas trouvé le mien. Il n'y avait que 200 personnes et plus de 500 à bord du navire de croisière. Où étaient les autres ? Nous avons cherché Krasnodar, et partout, nous avons appelé tous les lieux, mais nous ne l'avons pas trouvé. »

Témoignages effrayants

La déclaration d'un marin appelé qui a été témoin de l'attaque de Moscou a été révélée par Novaïa Gazeta, le principal média d'investigation russe, qui opère désormais depuis l'extérieur du pays après avoir été bâillonné par Poutine.

Le survivant anonyme a raconté à sa mère en larmes qu'au moins 40 membres d'équipage sont morts dans l'attaque, avec « de nombreux disparus » et mutilés avec des membres perdus. « La première fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était le 15 avril, deux jours après l'incident », a déclaré la mère.

« Mon fils a dit que le bateau de croisière a été touché depuis la terre, du côté ukrainien, parce que le feu à bord n'aurait pas commencé sans raison », a-t-il ajouté. « Il y a des personnes tuées, blessées et portées disparues », a-t-il dit. « Mon fils m'a appelé dès qu'ils ont donné des téléphones à tout le monde [après avoir été secourus]. Leurs propres documents et téléphones se trouvaient sur le bateau de croisière [coulé]. »

« Il m'a appelé et a pleuré à cause de ce qu'il avait vu. C'était horrible. Tout le monde n'a clairement pas survécu. »

La femme a déclaré : « La plupart des blessés ont des membres arrachés à la suite d'explosions de missiles et de munitions détonées. Il a dit : « Mamochka, je n'aurais jamais pensé que je me mettrais dans un tel gâchis pendant des moments soi-disant pacifiques. Je ne vais même pas vous dire les détails de ce que j'ai vu, c'était tellement horrible. »

« Je ne veux pas partager son nom parce que j'ai peur de faire du mal à mon fils », a ajouté la femme, désespérée. « Ils ont signé des accords de confidentialité avant d'embarquer dans la croisière. Comprenez-moi, je suis terrifié. Je suis pétrifié et je ne sais pas comment je vais attendre le retour de mon fils. »

CONTINUEZ À LIRE :