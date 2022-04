FOTO DE ARCHIVO: El responsable de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, en el edificio del Consejo de la UE en Bruselas, Bélgica, 4 de marzo de 2022. REUTERS/Olivier Douliery

La menace d'une offensive majeure sur le Donbass, la région des républiques indépendantes autoproclamées de Donetsk et Lougansk, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde, ouvre « une nouvelle phase » dans le conflit, « en plein champ et avec les médias », comme l'a averti le haut représentant de l'Union pour Foreign Policy European (EU), Josep Borrell.

Avec cette offensive, « nous entrons dans une nouvelle phase de la guerre (...) une guerre de positions, en dehors de la ville, en plein champ, avec les médias de masse », a déclaré Borrell, lors d'une réunion avec des journalistes à Madrid, à propos d'un nouveau contexte qui pourrait forcer à repenser la capacité défensive ukrainienne.

Dans cette optique, l'UE reste prête à continuer à fournir un soutien financier pour financer des armes destinées à l'Ukraine.

Lors de sa visite à Kiev, le Haut Représentant a annoncé que l'UE prévoyait d'allouer 500 millions d'euros supplémentaires du Fonds européen pour la paix, une proposition toujours en attente d'approbation par les parlements nationaux de certains États membres qui porterait une aide d'une grande valeur qualitative à 1,5 milliard d'euros - le c'est la première fois que l'UE utilise des fonds pour fournir des armes à un pays en guerre.

Cependant, l'effort d'aide militaire à l'Ukraine n'est pas seulement réalisé par l'UE, mais il provient en grande partie des contributions que les membres individuels du club communautaire, et en particulier ceux qui se sentent les plus menacés par la Russie, ont dépensé, environ plus de 300 millions d'euros, et d'autres, un tiers de leurs militaires budget.

Borrell a insisté, en tout cas, sur le fait que les Vingt-sept ne « conduisent pas la guerre », ni « l'encouragent à se propager », mais « essaient de la contenir, à la fois dans sa dimension spatiale », pour empêcher les conflits d'éclabousser d'autres pays, « et dans sa dimension verticale, afin que des armes plus meurtrières ne soient pas utilisé », a souligné le haut représentant.

Dans ce sens, le politicien espagnol a fait valoir que fournir un soutien militaire au pays est conforme au discours des dirigeants communautaires selon lequel « l'Ukraine défend les valeurs européennes et mène une guerre qui nous défend ». « Faire autre chose, ce serait de l'hypocrisie », a-t-il dit.

Le chef de la diplomatie européenne a également souligné le « grand effort diplomatique » que les Vingt-sept ont fait et continuent de faire en matière de guerre, et a souligné que l'Union européenne « se soucie de la fin du conflit ».

Un exemple de cette volonté diplomatique a été la visite, lundi, du chancelier fédéral autrichien Karl Nehammer au président russe Vladimir Poutine, une réunion à l'issue de laquelle l'Autrichien s'est montré « pessimiste » parce qu'il a vu Poutine « plongé dans une logique de guerre », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Moscou à l'issue de la réunion.

En tout cas, Borrell estime que la guerre « se terminera toujours par une négociation », mais a regretté que « pour l'instant, Poutine ne veuille pas l'arrêter ».

(Avec des informations d'EFE)

